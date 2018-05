TRUMP

Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May ortak basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Kudüs'te yaşanan gelişmeler için BM'yi bir an önce bu zulme son vermeye davet etti. Erdoğan konuşmasında şu ifadelerini kullandı: "Bu uluslararası toplumu ve Birleşmiş milleti zaman kaybetmeksizin bu zulme son vermeye davet ediyorum. Bilindiği gibi(ABD) Tarih seni affetmeyecek, bu gerçeği göreceğiz. İsrail 'i hiç affetmeyecek, bunu da göreceğiz. Onun için İslam İşbirliği Dönem Başkanı olarak tüm üyelerimizi davet ediyoruz. İstanbul 'da olağan üstü toplantıda dünyaya çok güçlü bir mesajı vereceğiz. Bu akşam bir gelişme daha duydum, onlar (İsrail) Kudüs'teki büyükelçimizle ilgili bir karar alma noktasına gelmişler.Bir İngiliz gazetecinin, Türkiye 'de gazetecilerin hapiste olduğuna ilişkin sorduğu soruya Erdoğan'dan tokat gibi cevap geldi. Cumhurbaşkanı soruyu soran gazeteciye, "" dedi. FETÖ ve PKK ile mücadele İngiltere'nin katkısına dair sorulan soruyu da Erdoğan, "Gerek FETÖ ve gerek PKK ile ilgili isim listesini Başbakana verdik. Bunların tarafımıza gönderilmesini istiyoruz" diye konuştu.ve eşi Emine Erdoğan,İngiltere ziyaretinin songününde BuckhinghamSarayı'nda Kraliçe2. Elizabeth ilebir araya geldi.Erdoğan ile tokalaşanKraliçe Elizabeth,"Hoşgeldiniz, yenidenkarşılaşmak güzel.Sizi gördüğüme çoksevindim" dedi.Erdoğan Londra'daBloomberg TVkanalına verdiğimülakatta gündemideğerlendirdi.Gazze'de yaşananlarıfelaket olarak niteledi."Böyle bir şey olamazve bunun iki tanesorumlusu var: SayınTrump ve Netanyahu"dedi.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya sitesi Twitter'dan önemli açıklamalar yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çok sert cevap verdi: Netanyahu, BM kararlarını ihlal ederek, savunmasız insanların ülkesini 60'ı aşkın yıldır işgal eden aparthayd ülkesinin başbakanı. Elinde Filistinlilerin kanı var ve bunu Türkiye'ye saldırarak gizleyemez. İnsanlık dersi mi istiyorsunuz? 10 Emir'i okuyun... Hamas terör örgütü değildir ve Filistinliler de terörist değildir.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth ile görüşmesinin ardından Başbakan Theresa May ile bir araya geldi. Erdoğan ve May önce baş başa ardından da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan May, toplantıdan önce gazetecilere poz verdi.