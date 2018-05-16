Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May ortak basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Kudüs'te yaşanan gelişmeler için BM'yi bir an önce bu zulme son vermeye davet etti. Erdoğan konuşmasında şu ifadelerini kullandı: "Bu uluslararası toplumu ve Birleşmiş milleti zaman kaybetmeksizin bu zulme son vermeye davet ediyorum. Bilindiği gibi BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamalarda 128 ülke bu taşınma eylemine hayır demiştir. (ABD) Tarih seni affetmeyecek, bu gerçeği göreceğiz. İsrail'i hiç affetmeyecek, bunu da göreceğiz. Onun için İslam İşbirliği Dönem Başkanı olarak tüm üyelerimizi davet ediyoruz. İstanbul'da olağan üstü toplantıda dünyaya çok güçlü bir mesajı vereceğiz. Bu akşam bir gelişme daha duydum, onlar (İsrail) Kudüs'teki büyükelçimizle ilgili bir karar alma noktasına gelmişler. O karar eğer arzu etmediğimiz şekilde gerçekleşecek olursa, bizim de farklı yaptırımlarımız olacaktır.
TOKAT GİBİ CEVAP
Bir İngiliz gazetecinin, Türkiye'de gazetecilerin hapiste olduğuna ilişkin sorduğu soruya Erdoğan'dan tokat gibi cevap geldi. Cumhurbaşkanı soruyu soran gazeteciye, "Sağlıklı haber öğrenin sağlıklı haber üretin, dün de buna benzer bir şey sormuşlardı. Onlara da gerekli cevabı vermiştim size de bu cevap ulaşmadı zannediyorum teröristten gazeteci olmaz" dedi. FETÖ ve PKK ile mücadele İngiltere'nin katkısına dair sorulan soruyu da Erdoğan, "Gerek FETÖ ve gerek PKK ile ilgili isim listesini Başbakana verdik. Bunların tarafımıza gönderilmesini istiyoruz. Biz sadece 3 bin DEAŞ'lıyı öldürdük. Bizimle ilgili bazı çevreler ve batı Türkiye'nin DEAŞ'ı beslediğini söylediler. Bu tür yalan yanlış haberler üretildi" diye konuştu.
SİZİ GÖRDÜĞÜME ÇOK SEVİNDİM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İngiltere ziyaretinin son gününde Buckhingham Sarayı'nda Kraliçe 2. Elizabeth ile bir araya geldi. Erdoğan ile tokalaşan Kraliçe Elizabeth, "Hoşgeldiniz, yeniden karşılaşmak güzel. Sizi gördüğüme çok sevindim" dedi.
SORUMLU TRUMP VE NETANYAHU
Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'da Bloomberg TV kanalına verdiği mülakatta gündemi değerlendirdi. Gazze'de yaşananları felaket olarak niteledi. "Böyle bir şey olamaz ve bunun iki tane sorumlusu var: Sayın Trump ve Netanyahu" dedi.
NETANYAHU'YA SERT TEPKİ: ELİNDE KAN VAR
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya sitesi Twitter'dan önemli açıklamalar yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çok sert cevap verdi: Netanyahu, BM kararlarını ihlal ederek, savunmasız insanların ülkesini 60'ı aşkın yıldır işgal eden aparthayd ülkesinin başbakanı. Elinde Filistinlilerin kanı var ve bunu Türkiye'ye saldırarak gizleyemez. İnsanlık dersi mi istiyorsunuz? 10 Emir'i okuyun... Hamas terör örgütü değildir ve Filistinliler de terörist değildir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth ile görüşmesinin ardından Başbakan Theresa May ile bir araya geldi. Erdoğan ve May önce baş başa ardından da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan May, toplantıdan önce gazetecilere poz verdi.
TOKAT GİBİ CEVAP
Bir İngiliz gazetecinin, Türkiye'de gazetecilerin hapiste olduğuna ilişkin sorduğu soruya Erdoğan'dan tokat gibi cevap geldi. Cumhurbaşkanı soruyu soran gazeteciye, "Sağlıklı haber öğrenin sağlıklı haber üretin, dün de buna benzer bir şey sormuşlardı. Onlara da gerekli cevabı vermiştim size de bu cevap ulaşmadı zannediyorum teröristten gazeteci olmaz" dedi. FETÖ ve PKK ile mücadele İngiltere'nin katkısına dair sorulan soruyu da Erdoğan, "Gerek FETÖ ve gerek PKK ile ilgili isim listesini Başbakana verdik. Bunların tarafımıza gönderilmesini istiyoruz. Biz sadece 3 bin DEAŞ'lıyı öldürdük. Bizimle ilgili bazı çevreler ve batı Türkiye'nin DEAŞ'ı beslediğini söylediler. Bu tür yalan yanlış haberler üretildi" diye konuştu.
SİZİ GÖRDÜĞÜME ÇOK SEVİNDİM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İngiltere ziyaretinin son gününde Buckhingham Sarayı'nda Kraliçe 2. Elizabeth ile bir araya geldi. Erdoğan ile tokalaşan Kraliçe Elizabeth, "Hoşgeldiniz, yeniden karşılaşmak güzel. Sizi gördüğüme çok sevindim" dedi.
SORUMLU TRUMP VE NETANYAHU
Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'da Bloomberg TV kanalına verdiği mülakatta gündemi değerlendirdi. Gazze'de yaşananları felaket olarak niteledi. "Böyle bir şey olamaz ve bunun iki tane sorumlusu var: Sayın Trump ve Netanyahu" dedi.
NETANYAHU'YA SERT TEPKİ: ELİNDE KAN VAR
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya sitesi Twitter'dan önemli açıklamalar yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çok sert cevap verdi: Netanyahu, BM kararlarını ihlal ederek, savunmasız insanların ülkesini 60'ı aşkın yıldır işgal eden aparthayd ülkesinin başbakanı. Elinde Filistinlilerin kanı var ve bunu Türkiye'ye saldırarak gizleyemez. İnsanlık dersi mi istiyorsunuz? 10 Emir'i okuyun... Hamas terör örgütü değildir ve Filistinliler de terörist değildir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth ile görüşmesinin ardından Başbakan Theresa May ile bir araya geldi. Erdoğan ve May önce baş başa ardından da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan May, toplantıdan önce gazetecilere poz verdi.
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