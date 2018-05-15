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Yol Durumu
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Yolun sonu!

’dan ’ye giden uçakta olay çıkaran Türk işadamı , bir gün sonra da otelde birlikte kaldığı Elçin Yörük’e saldırdı. Odadan cenazesi çıktı

Yolun sonu!
TÜRK Hava Yolları'nın - Zürih uçağında iki gün önce yolculardan biri, yanındaki başka bir yolcuya zorla yoğurt yedirmeye kalktı. Daha sonra ise 20 dakika boyunca uçağın kabininde bağırarak tekbir getirdi. Gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. İddiaya göre bu olaydan bir gün sonra, Glarus'ta Nafels'teki Linth- Arena adlı spor merkezinin otelinde, odadan kavga sesi geldi.



GÖREVLİLER AYIRDI AMA
Görevliler, Elçin Yörük adlı Türk ve vatandaşı olan kadınla, uçakta olay çıkaran kişi olduğu belirlenen Çetin Temel'i ayırdılar. Ama daha sonra çığlıklar arttı. Oteldeki diğer müşterilerin iddiasına göre, çift arasında ilişki yüzünden tartışma çıktı. ABD'de yaşayan işadamı Temel'in kadını yaraladığı anlatıldı. Polis, yüzügözü kan içindeki kadını, helikopterle Zürih Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Temel'in öldüğü açıklandı. Ölüm nedeni hakkında bilgi verilmedi. Polis, tedavisi devam ettiği için kadını sorgulayamadı. Yolcunun uçakta olay çıkarması ve gözaltına alınmasıyla, bir gün sonra ölü bulunması arasında bir bağlantı olup olmadığı ise bilinmiyor.



Mevlüt YÜKSEL
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