;
Yol Durumu
  1. Katillere müebbet
  2. Kanlı açılış

Teröristleri bırakacağım

tutuklu bulunduğu cezaevinden yine teröre arka çıkan açıklamalar yaptı.

Teröristleri bırakacağım
HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı , seçim vaatlerinde kan donduran vaatlerini sıraladı. Açıklamada terör örgütü PKK'nın adı geçmezken, Milli Güvenlik Kurulu ve Terörle Mücadele Kanunu'nun kaldırılacağı belirtildi. Kürt sorununu kendilerinin çözeceğini iddia eden Demirtaş; Kobani bahanesiyle başlatılan olaylarda şehir merkezlerinde terör estiren, Yasin Börü'yü şehit eden, şehir merkezlerinde canlı bombalarla eylem yapılması için talimat veren, Mehmetçik'i kalleşçe şehit eden teröristleri serbest bırakacaklarını açıkladı.


Buğra OLAÇ
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar