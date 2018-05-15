Teröristleri bırakacağım

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, seçim vaatlerinde kan donduran vaatlerini sıraladı. Açıklamada terör örgütü PKK'nın adı geçmezken, Milli Güvenlik Kurulu ve Terörle Mücadele Kanunu'nun kaldırılacağı belirtildi. Kürt sorununu kendilerinin çözeceğini iddia eden Demirtaş; Kobani bahanesiyle başlatılan olaylarda şehir merkezlerinde terör estiren, Yasin Börü'yü şehit eden, şehir merkezlerinde canlı bombalarla eylem yapılması için talimat veren, Mehmetçik'i kalleşçe şehit eden teröristleri serbest bırakacaklarını açıkladı.
Buğra OLAÇ
Buğra OLAÇ
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