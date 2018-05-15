ŞEHİT itfaiyeci Taner Çebi (42), büyük bir iyiliği miras bıraktı. İstanbul Fatih İtfaiyesi'nde görevli Taner Çebi, "kahraman" olarak hafızalara kazındı. Meslek hayatı boyunca insanların hayatını kurtarmak için canını hiçe saydı. Ödüllü itfaiyeci, 27 Nisan'da Sultanahmet'teki bir otelde çıkan yangına müdahale eden ekibin içinde yer aldı. Çebi, 3 turisti alevlerin arasından çekip aldı. Bir kişiyi daha kurtarmak amacıyla yine alevlerin arasına daldı. Bu sırada ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çebi, kurtarılamadı. Şehit itfaiyeci, Edirnekapı Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı. Çebi ailesi, Anneler Günü'nde kahraman evlatlarını yalnız bırakmadı. Çebi'nin mezarını ziyaret eden aile, burada inanılmaz bir sürprizle karşılaştı. Şehidin mezarında dua eden konuşma ve duyma engelli Serap Güngör vardı. Bu karşılaşma sayesinde Çebi'nin, 1999 depreminde tüm ailesini kaybeden engelli Güngör'e 9.5 yıldır yardım ettiği ortaya çıktı. Konuşamadığı ve duymadığı için yanında taşıdığı kağıda hikayesini yazıp Çebi'nin ailesine teslim eden Güngör, gözyaşlarını tutamadı. Kağıtta, "Tüm ailemi, eşimi, 3 yavrumu 1999 depreminde Adapazarı'nda kaybettim. Beni enkazdan AKUT çıkardı. İstanbul Fatih'e yerleştim. Allah'tan başka kimsem yok. Taner abim hikayemi duyduktan sonra 9.5 yıldır her ay yanıma gelip maddi-manevi yardımda bulunurdu. Kalbi şeker gibiydi. Bu dünyada bir Allah, bir de Taner abim vardı. Taner abim de beni bıraktı. Artık bir Allah'ım kaldı. Başka da kimsem yok. Ben geldim buraya, Allah kabul etsin, Taner abime dua ettim" yazılıydı. Bu yardımdan hiçbir şekilde haberi olmayan şehidin ailesi, büyük şok yaşadı. Serap Güngör'ün yazdıklarını okuyan aile, duygu seline kapıldı. Koca yürekli şehidin ailesi de aynı kağıda, "Biz de sana yardım etmek isteriz. Sen Taner'in emanetisin bize" yazıp, engelli kadına sahip çıktı.
Ödüllü itfaiyeci Taner Çebi, yaptığı iyiliklerle hafızalara kazındı. Ailesine bile söylemeden engelli bir depremzedeye yardım ettiği ortaya çıktı. aile, o kadınla mezarlıkta karşılaşınca duygulu anlar yaşandı.
Zafer HALATÇI
Ödüllü itfaiyeci Taner Çebi, yaptığı iyiliklerle hafızalara kazındı. Ailesine bile söylemeden engelli bir depremzedeye yardım ettiği ortaya çıktı. aile, o kadınla mezarlıkta karşılaşınca duygulu anlar yaşandı.
Zafer HALATÇI
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