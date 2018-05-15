Brezilya'da okul önünde dehşet dakikaları yaşandı. Polis memuru Katia da Silva Sastre, izin gününde 7 yaşındaki kızıyla birlikte okuldaki Anneler Günü etkinliğine gitti. Tam okulun önüne geldiği sırada silahlı soyguncu Elivelton Moreira (21), kadınlardan ve çocuklardan paralarını istedi. Soyguncuyu fark eden polis, silahı çıkarıp peş peşe ateşledi. Göğsünden vurulan soyguncu, yere serildi. Silahı tutukluk yapınca, istediğini elde demedi. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, hayatını kaybetti. Vali Marcio França, kahraman polisi ödüllendirdi.
Polise çarptı!
Okul önünde soygun yapmaya kalkışan silahlı genç, o sırada kızını bekleyen sivil polis tarafından etkisiz hale getirildi
- 15 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.