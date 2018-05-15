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e çarptı!

Okul önünde soygun yapmaya kalkışan silahlı genç, o sırada kızını bekleyen sivil tarafından etkisiz hale getirildi

Polise çarptı!
Brezilya'da okul önünde dehşet dakikaları yaşandı. memuru Katia da Silva Sastre, izin gününde 7 yaşındaki kızıyla birlikte okuldaki Anneler Günü etkinliğine gitti. Tam okulun önüne geldiği sırada silahlı soyguncu Elivelton Moreira (21), kadınlardan ve çocuklardan paralarını istedi. Soyguncuyu fark eden polis, silahı çıkarıp peş peşe ateşledi. Göğsünden vurulan soyguncu, yere serildi. Silahı tutukluk yapınca, istediğini elde demedi. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, hayatını kaybetti. Vali Marcio França, kahraman polisi ödüllendirdi.
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