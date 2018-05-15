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Mesaj sonrası duygusal ziyaret

’da düşen jette hayatını kaybeden ’ın nişanlısı Murat Gezer, Instagram hesabından duygusal bir anneler günü paylaşımı yaptı. Ardından da Mina’nın annesini ziyaret etti....

Mesaj sonrası duygusal ziyaret
İşadamı Hüseyin Başaran'ın kızı ve arkadaşlarını Dubai'den İstanbul'a getiren uçak 11 Mart akşamı 'da düşmüştü. Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetmişti. Mina Başaran, eğer kaza yaşanmasaydı 14 Nisan da Murat Gezer ile dünyaevine girecekti ama olmadı. Kader onları acı bir şekilde ayırdı.




DUYGUSAL ANLAR
Murat Gezer, kazadan sonra ilk kez sosyal medya hesabından dün bir paylaşımda bulundu. Gezer, Mina'yı istemeye gittiklerinin gün Mina Başaran'ın annesi ve kendi annesiyle çekilmiş fotoğrafı paylaşıp altına "Anneler Gününüz kutlu olsun! Sizi çoook seviyorum!" notunu düştü. Murat Gezer'in paylaşımdan sonra Mina'nın annesi Beril Başaran'ı ziyaret etti. Duygusal anların yaşandığı ziyaretin 1 saat sürdüğü belirtildi. Gün aşarı Göktürk Mezarlığı'na gideren Mina'nın kabri başında dua ettiği öğrenilen Murat Gezer'in yakın arkadaşları tarafından teskin edilmeye çalışıldığı belirtildi.
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