Konut şerhi nedir?

Feride Hanım, bir konuda danışmak istiyorum. 'Aile Konutu Şerhi' nedir? Nasıl koydurabilirim?

Aile konutu, eşlerin çocuklarıyla beraber oturmak için birlikte seçtikleri, yaşamlarını sürdürdükleri, herkesçe bilinen ve belirlenebilen yerleşim yeridir. Aile konutu barınma ihtiyacını karşılayan, aileyi bir arada ve ayakta tutan ekonomik değerinin yanı sıra manevi değeri de bulunan bir gayrimenkuldür. Aile konutu şerhi ile aile konutu olarak kullanılan gayrimenkule ilişkin kira sözleşmesi veya mülkiyet hakkı malik veya taraf olmayan eşin rızası olmadıkça devredilemez ve konut üzerindeki haklar sınırlanamaz.

Aile konutu şerhi için eşlerden biri veya her ikisinin ilgili tapu müdürlüğüne gitmesi gerekmektedir.

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nden veya Nüfus Müdürlüğü'nden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği aranır.



Evimizin tapu kaydında aile şerhi var. Satış gerçekleştirmek zorundayız. Fakat eşim kötü niyetli olarak onay vermiyor. Ne yapabilirim?

Ailenin menfaati söz konusu olduğu durumlarda satışa rıza göstermeyen eşiniz için hakim müdahalesi talep edebilirsiniz. Bunun için Aile Mahkemesi'ne başvurmanız gerekmektedir.



İsim ve soy isim değişikliği için artık mahkemeye başvurmaya gerek olmadığını okudum. Bunun için ne yapmalıyım?​

Evet, artık Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında vatandaşların Soyadı Kanunu'na aykırı olan, umumi edebe uygun olmayan, küçük düşürücü veya gülünç olan soyadları, yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklı anlam değişikliği bulunan ad ve soyadlarını mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurullarının vereceği kararla bir defaya mahsus değiştirebilecek.

Bunun için bir dilekçe ile Nüfus Müdürlüğü'ne başvurmanız yeterlidir.



USULSÜZLÜKLERDEN YÖNETİCİ SORUMLUDUR

Bu yıl oturduğumuz apartmanın yöneticisi seçildim. Eski yöneticinin birçok usulsüz harcamalarını tespit ettim. Fakat kendisini genel kurulda ibra etmiştik. Yapılabilecek bir şey var mı?

Kat Mülkiyeti Yasasının 38. Maddesi'ne göre, yönetici kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu olup, aynı yasanın 39. Maddesi'ne göre de kat maliklerine hesap vermekle yükümlüdür. Yöneticinin kat malikleri kurulunca ibra edilmiş olması onu, yöneticilik yaptığı dönemde usulsüz yaptığı harcamalar ve zimmetine geçirdiği paralar nedeniyle kat maliklerine verdiği zararlardan dolayı sorumluluktan kurtarmaz.



Giriş katında oturanlar asansör giderlerine katılmak zorunda mıdır?

Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi binalarda ortak yerleri kullanmamaktan dolayı bunların masrafına iştirakten kaçınılamaz. Ancak bunun aksine hükümler yönetim planına konabilir ve böyle bir hüküm de geçerlidir.

Çoğunlukla uygulamada gördüğümüz, bu tür bağımsız kat maliklerinin asansör giderlerinden muaf tutulduğudur. Eğer yönetim planında böyle bir madde yoksa, konuyu bağımsız bölüm malikleri toplantısında gündeme getirerek, yönetim planı değişikliği talep edebilirsiniz. Bu toplantıda adil bir karar alınmazsa, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33. Maddesi'ne göre, açıkça adalet kurallarına aykırı durumun değiştirilmesi ve adil bir hale getirilmesi için, bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurabilir, yönetim planındaki hükmün değiştirilmesini talep edebilirsiniz.



MESAJ İÇERİKLERİNE ULAŞILAMAZ

Boşanma davasında eşimin telefon kayıtlarının getirtilmesini talep edeceğim. Eşimin kiminle ne konuştuğunu veya mesajlarının içeriğini ispatlayabilir miyim?

nnBoşanma davalarında ya da diğer hukuk davalarında hiçbir şekilde geçmişe yönelik telefonların konuşma kayıtları temin edilememektedir. Gelen kayıtlar, konuşmanın ne olduğu ile ilgili değil, ayrıntılı fatura gibi, hangi saatte, hangi numarayla ne kadar süre konuşulduğu ya da mesajlaşıldığı gibi bilgilerden ibarettir. Yani bu yolla eşinizin kiminle konuştuğunu ve mesajlaştığını tespit edebilirsiniz fakat ne konuştuğunu ve mesaj içeriklerini tespit edemezsiniz.



ÇOCUĞUMU BANA GÖSTERMİYOR

Çocuğumuzun velayeti boşandığım eşime verildi. Fakat eşim bana çocuğu göstermiyor, Ne yapabilirim?

Mahkeme kararında belirtilen günlerde çocuğunuzu görmek için İcra Müdürlüğü'ne başvurarak cebri icra yoluyla çocuğunuzu görebilirisiniz.

Burada önemli olan icra yoluyla çocuk teslimine gidilirken heyette mutlaka bir pedogogun da olması gerekir.

Eşiniz çocuğu gösterme konusunda size sürekli zorluk çıkarıyorsa, bu durumda mahkemeye başvurarak velayetin değiştirilmesini de talep edebilirsiniz.



AVUKAT FERİDE HİLAL İMAL