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Katliam gibi kaza: 5 ölü 10 yaralı

Katliam gibi kaza: 5 ölü 10 yaralı
Erzurum'da dün, otomobil ile minibüs çarpıştı.

Korkunç kazada Binnaz Yasin (65), Serdar Yasin (43), Songül Coşkun (34) Umut Coşkun (5) ve Sacit Çalık (59) hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

'in 4 gün önce annesi Şefika Yasin'i (70) kaybettiği, bunun için 3 akrabası ile İstanbul'dan memleketi Çatak köyüne gittiği ortaya çıktı. Taziye dönüşü kazada ölenlerin cenazesi morga kaldırıldı.

Erzurum'da dün, otomobil ile minibüs çarpıştı. Korkunç kazada Binnaz Yasin (65), Serdar Yasin (43), Songül Coşkun (34) Umut Coşkun (5) ve Sacit Çalık (59) hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Serdar Yasin'in 4 gün önce annesi Şefika Yasin'i (70) kaybettiği, bunun için 3 akrabası ile İstanbul'dan memleketi Çatak köyüne gittiği ortaya çıktı. Taziye dönüşü kazada ölenlerin cenazesi morga kaldırıldı.
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