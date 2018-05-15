Katillere müebbet

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) işgal eden askerin yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların "anayasal düzeni devirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Sanıklar hakkında 14 şehit için de ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları talep edildi.
Fatih ULAŞ
Fatih ULAŞ
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