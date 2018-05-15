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Katillere müebbet

Katillere müebbet
15 Temmuz darbe girişimi sırasında 'ni () işgal eden askerin yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların "anayasal düzeni devirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Sanıklar hakkında 14 şehit için de ayrı ayrı ağırlaştırılmış cezaları talep edildi.


Fatih ULAŞ
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