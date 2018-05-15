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Karanlık adam Barkey, ’den sonra Demirtaş için devrede

Takvim.com.tr yazarı Zafer Şahin, 15 temmuz'un kilit isimlerinden İzmirli ajanı 'in Demirtaş övgüsünün zamanlamasına dikkat çekti.



'nün 15 Temmuz kalkışmasını yöneten üst aklın temsilcisi olarak darbe günü Büyükada'da olduğu tespit edilen İzmirli ajanı , 24 Haziran seçimlerine 40 gün kala HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı 'ı " Kürt Mandelası" ilan etti. '' dergisinde Türkiye'deki 24 Haziran seçimlerini değerlendiren Barkey, HDP'li Demirtaş'ın "Kürt olmayan seçmene ulaşan ilk Kürt siyasetçi " olduğunu iddia etti. CIA'nın seçimleri kısa bir süre kala Demirtaş'ı parlatma operasyonu başlatması Ankara'da "Zamanlaması manidar üst akıl operasyonu" şeklinde yorumlandı.

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  • 15 Mayıs 2018, Salı 10:24
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