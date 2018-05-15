Karadeniz işi

Karadenizliler yaratıcılıkta çığır açtı. En ilginç yapılar, hep Karadeniz'den çıktı. Bölgede, yine fıkraları aratmayan türden gelişmeler yaşandı. Trabzon'un Of İlçesi'ne bağlı İrfanlı Mahallesi'ndeki yola hem yaya geçidi, hem de üst geçit yapıldı.
Yayaların çoğu da üst geçit yerine, daha kolay olması nedeniyle, alt geçidi kullandı. Çevre sakinleri "Fıkra gibi geçit" yorumunda bulunurken, geçitlerin trafik kazalarına karşı önlem alınması için yapıldığı vurgulandı. Ancak gülümseten haber, bununla sınırlı kalmadı. Karadenizliler, karalahana sevgisini mezarlığa kadar taşıdı. Öyle ki Ordu'nun Kumru İlçesi'ndeki aile kabristanlığındaki bir mezara, "Merhum çok seviyor" diye ekilen karalahanalar görenleri şaşırttı. Karadenizliler'in en sevdiği yemeğin karalahana olduğunu hatırlatan Duman Mahallesi Muhtarı Mevlüt Dikili, "Vefat eden kişi, arkadaşımdı. Öldükten sonra hanımı ve çocukları mezarının üstüne karalahana dikmiş. Karadeniz halkı, öldükten sonra bile karalahanadan kopamaz" ifadelerini kullandı.
Yayaların çoğu da üst geçit yerine, daha kolay olması nedeniyle, alt geçidi kullandı. Çevre sakinleri "Fıkra gibi geçit" yorumunda bulunurken, geçitlerin trafik kazalarına karşı önlem alınması için yapıldığı vurgulandı. Ancak gülümseten haber, bununla sınırlı kalmadı. Karadenizliler, karalahana sevgisini mezarlığa kadar taşıdı. Öyle ki Ordu'nun Kumru İlçesi'ndeki aile kabristanlığındaki bir mezara, "Merhum çok seviyor" diye ekilen karalahanalar görenleri şaşırttı. Karadenizliler'in en sevdiği yemeğin karalahana olduğunu hatırlatan Duman Mahallesi Muhtarı Mevlüt Dikili, "Vefat eden kişi, arkadaşımdı. Öldükten sonra hanımı ve çocukları mezarının üstüne karalahana dikmiş. Karadeniz halkı, öldükten sonra bile karalahanadan kopamaz" ifadelerini kullandı.
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