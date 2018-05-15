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işi

Muğla Ortaca Belediyesi, Dalyan ve Sarıgerme’nin tanıtımına yönelik, “’nin En ” (Best Job In Turkey) adlı bir yarışma başlattı. “Türkiye’nin En İyi İşi” projesi kapsamında seçilecek 1 kişi, ‘profesyonel ’ olarak 1-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında Dalyan ve Sarıgerme bölgesini gezecek. Profesyonel turist, tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını projenin sosyal medya hesaplarında paylaşacak. Profesyonel turist, tatilin sonunda 30 bin lira maaş alacak. Yarışmanın başvuruları 15 Mayıs- 14 Temmuz tarihleri arasında “www. bestjobinturkey.com” adresinden yapılacak. Fıkralarıyla ünlü ’den yine güldüren haberler geldi. ’un ’nde alt geçidin üzerine inşa edildi. ’da ise bir merhumun mezarına çok sevdiği karalahana ekildi...

Karadeniz işi
Karadenizliler yaratıcılıkta çığır açtı. En ilginç yapılar, hep 'den çıktı. Bölgede, yine fıkraları aratmayan türden gelişmeler yaşandı. 'un 'ne bağlı İrfanlı Mahallesi'ndeki yola hem yaya geçidi, hem de yapıldı.



Yayaların çoğu da üst geçit yerine, daha kolay olması nedeniyle, alt geçidi kullandı. Çevre sakinleri "Fıkra gibi geçit" yorumunda bulunurken, geçitlerin trafik kazalarına karşı önlem alınması için yapıldığı vurgulandı. Ancak gülümseten haber, bununla sınırlı kalmadı. Karadenizliler, karalahana sevgisini mezarlığa kadar taşıdı. Öyle ki 'nun Kumru İlçesi'ndeki aile kabristanlığındaki bir mezara, "Merhum çok seviyor" diye ekilen karalahanalar görenleri şaşırttı. Karadenizliler'in en sevdiği yemeğin karalahana olduğunu hatırlatan Duman Mahallesi Muhtarı Mevlüt Dikili, "Vefat eden kişi, arkadaşımdı. Öldükten sonra hanımı ve çocukları mezarının üstüne karalahana dikmiş. Karadeniz halkı, öldükten sonra bile karalahanadan kopamaz" ifadelerini kullandı.

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