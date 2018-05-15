İyi uykular!

Önce CHP'den 15 vekil yollandı. Aday olması garantiye alındı. Ardından 100 bin imza toplanıp cumhurbaşkanlığına aday olunmasını sağladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu gelişmelerin ardından seçim çalışmalarına başladı. Dün Ankara'da düzenlenen bir toplantıda vaatlerini sıraladı. Yol haritasını açıkladı. Ancak Meral Akşener'in bu açıklamaları salonda yankılanmadı. Çünkü Akşener'in vaatleri partilileri sıktı.
Konuşmadan bunalan partililer, oturdukları koltuklarda uyuyakaldı. Kimi uyku halini horlamayla harmanladı. Kimi toplantı sonunda güçlükle uyandırıldı.
Bu tabloyu görenler, "Kendi partisini uyutan bir aday olur mu hiç" deyip Akşener'e tepkilerini yolladı. Partilileri bu halde gören yöneticiler ise şoka uğradı!
Konuşmadan bunalan partililer, oturdukları koltuklarda uyuyakaldı. Kimi uyku halini horlamayla harmanladı. Kimi toplantı sonunda güçlükle uyandırıldı.
Bu tabloyu görenler, "Kendi partisini uyutan bir aday olur mu hiç" deyip Akşener'e tepkilerini yolladı. Partilileri bu halde gören yöneticiler ise şoka uğradı!
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