Ayrılığı kabullenemeyen koca, eski eşinin sevgilisini yaraladı. Olay dün Bursa'da yaşandı. Hamdullah T., eski eşi N.T.'nin sevgilisi Ercan D. (34) ile tartışmaya başladı. Hamdulah T., kardeşi Maşallah T. ile birlikte genç adamı duvara yasladı Yumruklayıp, tekne attı. Bununla da yetinmedi, bıçakla yaraladı. Ercan D. kanlar içinde yere yığıldı. Mahalleli polis ekiplerini aradı. Ekipler, saldırganları gözaltına aldı. Ağır yaralanan talihsiz adam sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlişki durumu kanlı!
Bursa’da genç adam, sevgilisinin eski eşi ve kardeşi tarafından bıçaklandı. Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı
Etiketler: Bursa
- 15 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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