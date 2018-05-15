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Felçli Okan göğe yük seldi

Felçli Okan göğe yük seldi
TÜRKİYE Omurilik Felçlileri Derneği'nin engelli bireylere yönelikbaşlattığı "Benimle çıkar mısın?" projesi meyvelerini verdi. Proje sayesinde 'de omurilik felçlisi Okan Aracagök'ün (39) gökyüzüne yükselme hayali gerçekleşti. Aracagök, İzmir itfaiyesinin 32 metre yükseğe çıkabilen vincine bindirildi. Şehri yukarıdan izleyen Aracagök, "32 metreden İzmir'i seyretmek çok güzel oldu" dedi.
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