TÜRKİYE Omurilik Felçlileri Derneği'nin engelli bireylere yönelikbaşlattığı "Benimle çıkar mısın?" projesi meyvelerini verdi. Proje sayesinde İzmir'de omurilik felçlisi Okan Aracagök'ün (39) gökyüzüne yükselme hayali gerçekleşti. Aracagök, İzmir itfaiyesinin 32 metre yükseğe çıkabilen vincine bindirildi. Şehri yukarıdan izleyen Aracagök, "32 metreden İzmir'i seyretmek çok güzel oldu" dedi.
Felçli Okan göğe yük seldi
- 15 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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