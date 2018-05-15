Damla damla acı!

Üniversiteli genç kız, mezuniyet töreninden 1 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza geçen cumartesi Burdur'da meydana geldi. Tolga Biçen'in kullandığı otomobil, şarampole yuvarlandı. Feci kazada sürücü Biçen, yaralı kurtuldu. Üniversiteli Damla Karakoç, hayatını kaybetti. İkilinin, konserden döndüğü öğrenildi. Karakoç'un 11 Mayıs günü mezuniyet coşkusu yaşadığı belirtildi. Genç kızın mezuniyeti için İstanbul'dan Burdur'a giden ailesi ise acı haberi döndüklerinde aldı. Acılı anne, "Daha dün mezuniyet törenindeydik, bu muydu bize Anneler Günü hediyen" diye feryat etti. Karakoç, göyaşları arasında toprağa verildi. taziy e mesa jı yayımladı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'de resmi internet sitesinde Damla Karakoç için taziye mesajı yayımlanırken, Prof. Dr. Adem Korkmaz da twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Korkmaz, mesajında şunları kaydetti: "Daha iki gün önce mezuniyet sevincine ortak olduğumuz, Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencimiz Damla Karakoç'u elim bir trafik kazası sonucu kaybettik. Acımız büyük. Kederli ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Üniversitemizin başı sağ olsun."