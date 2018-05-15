İzmir Dikili'de yeni gelin G.Y., jandarmaya gidip, düğünde takılan altınlarının çalındığını ve ev halkından şüphelendiğini anlattı. Ekipler, çalışma başlattı. G.Y.'nin İstanbul'daki bir hastanede doktor olarak çalışıp ayrıldığını, İzmir'de ikinci evliliğini yaptığını söylemesi üzerine hastaneyle irtibata geçen ekipler, kadının beyanının doğru olmadığını saptadı. G.Y.'nin evine giden ekipler, gelinin evden ayrıldığını öğrenince fiziki takip başlattı. G.Y., Menemen İlçesi'nde üzerindeki 3 sahte kimlikle yakalandı. G.Y.'nin bavulundan 67 bin liralık altın ve ziynet eşyası çıktı.
Binbir surat gelin...
- 15 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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