Tarihi davet

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. İngiltere'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin af konusundaki açıklamalarına ilişkin "Bahçeli'nin bu talebi veya teklifi, kendisine ait bir taleptir, tekliftir. Ama bizim şu anda hükümetimizle, böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok" dedi.
YENİLENMEYİ BAŞARAN PARTİYİZ
Erdoğan, bir gazetecinin "Milletvekili aday listelerinde yeni isimler mi olacak?" sorusuna, şu yanıtı verdi: "Biz, hücre yenilemesini siyasette başaran bir partiyiz. Dolayısıyla burada da nerede aksama varsa bunları gidermek suretiyle yeni bir kadro ortaya koymanın gayreti olacağız. Kimlerin zaafları olmuşsa, kimler bu konularda falso yapmışsa tabii ki onlarla artık yürümek mümkün değil." Cumhurbaşkanı Erdoğan faizlerle ilgili de konuştu. Faiz oranlarının indirilmesi konusunda çağrısının devam edeceğini belirterek, "24 Haziran'dan sonra bunun şekli de oranı da farklı bir şekilde gelişecek. Çünkü faizi her türlü ekonomik alanda kötülüğün anası babası olarak görüyorum" dedi.
DAYANIŞMAYI UNUTMAYACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'daki ilk programında ise Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nda konuştu. İki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da güçlenmesi maksadıyla İngiltere'deki iş adamlarını Türkiye'ye davet etti. Şunları söyledi: "Türkiye-İngiltere ilişkilerinin 500 yıla yakın köklü bir tarihi geçmişi var. Sizleri yeniden Türkiye'ye davet ediyorum. Birleşik Krallık'ın FETÖ ile mücadele gösterdiği samimi tavır ilişkilerimizin gelişmesi açısından önemli. Doğrudan şahsımı ve seçilmiş hükümetimizi hedef alan bu hain saldırı konusunda dayanışmayı unutmayacağız. İngiltere makamları demokrasiden yana tavrını koydu."
Forumun kapanış konuşmasını yapan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, kalacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından büyük sevgi gösterisiyle karşılandı.
ABD ROLÜNÜ KAYBETMİŞTİR
Erdoğan, TURKEN Vakfı yemeğinde konuştu. ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasına tepki gösterdi: ABD uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar vermiş ve ihtilafın çözümünde arabulucu rolünü kaybetmiştir. Kudüs Filistin'in başkentidir.
YENİLENMEYİ BAŞARAN PARTİYİZ
Erdoğan, bir gazetecinin "Milletvekili aday listelerinde yeni isimler mi olacak?" sorusuna, şu yanıtı verdi: "Biz, hücre yenilemesini siyasette başaran bir partiyiz. Dolayısıyla burada da nerede aksama varsa bunları gidermek suretiyle yeni bir kadro ortaya koymanın gayreti olacağız. Kimlerin zaafları olmuşsa, kimler bu konularda falso yapmışsa tabii ki onlarla artık yürümek mümkün değil." Cumhurbaşkanı Erdoğan faizlerle ilgili de konuştu. Faiz oranlarının indirilmesi konusunda çağrısının devam edeceğini belirterek, "24 Haziran'dan sonra bunun şekli de oranı da farklı bir şekilde gelişecek. Çünkü faizi her türlü ekonomik alanda kötülüğün anası babası olarak görüyorum" dedi.
DAYANIŞMAYI UNUTMAYACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'daki ilk programında ise Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nda konuştu. İki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da güçlenmesi maksadıyla İngiltere'deki iş adamlarını Türkiye'ye davet etti. Şunları söyledi: "Türkiye-İngiltere ilişkilerinin 500 yıla yakın köklü bir tarihi geçmişi var. Sizleri yeniden Türkiye'ye davet ediyorum. Birleşik Krallık'ın FETÖ ile mücadele gösterdiği samimi tavır ilişkilerimizin gelişmesi açısından önemli. Doğrudan şahsımı ve seçilmiş hükümetimizi hedef alan bu hain saldırı konusunda dayanışmayı unutmayacağız. İngiltere makamları demokrasiden yana tavrını koydu."
Forumun kapanış konuşmasını yapan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, kalacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından büyük sevgi gösterisiyle karşılandı.
ABD ROLÜNÜ KAYBETMİŞTİR
Erdoğan, TURKEN Vakfı yemeğinde konuştu. ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasına tepki gösterdi: ABD uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar vermiş ve ihtilafın çözümünde arabulucu rolünü kaybetmiştir. Kudüs Filistin'in başkentidir.
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