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Süper babaanne

Süper babaanne
İstanbul'da yaşayan 59 yaşında iki çocuk ve iki torun sahibi Nermin Akyıldız, 1979'da 'nde Arap Dili Edebiyatı Bölümü'nü kazandı. Ancak okulunu bırakmak zorunda kaldı. Uzun yıllar reklamcılık sektöründe çalışan Akyıldız, 2014 yılında üniversite affı ile fakültesine dönmeye hak kazandı. Öğrenci olmaktan büyük bir keyif duyduğunu söyleyen Akyıldız, "Yıllar sonra üniversiteye döndüğümde hocalarımın öldüğünü ve resimlerinin koridorlarda asılı olduğunu gördüm. Aslında beni fakülte koridorlarına çeken şeyin, hocalarımın özlemi olduğunu fark ettim" ifadelerini kullandı.

Fatih ULAŞ
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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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