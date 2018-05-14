Süper babaanne

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yaşayan
59 yaşında iki
çocuk ve iki torun
sahibi Nermin Akyıldız
, 1979'da İstanbul Üniversitesi
'nde
Arap Dili
Edebiyatı Bölümü'nü
kazandı.
Ancak okulunu
bırakmak zorunda
kaldı. Uzun yıllar
reklamcılık
sektöründe çalışan
Akyıldız, 2014
yılında üniversite
affı ile fakültesine
dönmeye hak
kazandı. Öğrenci
olmaktan büyük
bir keyif duyduğunu
söyleyen Akyıldız,
"Yıllar sonra
üniversiteye döndüğümde
hocalarımın
öldüğünü
ve resimlerinin
koridorlarda asılı
olduğunu gördüm.
Aslında beni
fakülte koridorlarına
çeken şeyin,
hocalarımın özlemi
olduğunu fark
ettim" ifadelerini
kullandı. Fatih ULAŞ
- 14 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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