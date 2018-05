Eşimle 5 yıl önce boşandık. Mahkemenin çocuğumuz için verdiği nafaka yetmiyor ne yapabilirim?

Mahkemenin çocuğunuz için hükmettiği nafaka iştirak nafakasıdır.

Mahkeme, kararında iştirak nafakasının yıllık enflasyon oranına göre artırılacağı yönünde karar tesis etmişse, herhangi bir dava açmaksızın eski eşiniz nafakanızı yıllık enflasyon oranına göre attırarak ödeyecektir. Böyle bir düzenleme yapılmamışsa, nafakanın yıllar içinde kaybettiği değer kaybının telafisi, çocuğun ihtiyaçlarının artması veya nafaka borçlusu eşin ekonomik durumunun eskiye nazaran iyileşmesi nedenleri ile nafaka artırım davası açılabilecektir. Bu davada Aile Mahkemeleri yetkilidir.





Babamız vefat etti. Almanya'da bir dairesi ve bankada bir miktar parası olduğunu öğrendik. Miras yolu ile intikalini nasıl sağlayabiliriz?

Vefat eden, yani babanız Türk vatandaşı ise nerede vefat ederse etsin menkul malları (banka hesabı, araç, eşyalar vs.) için Türk Hukuku uygulanır. Bu nedenle Almanya'daki bankada bulunan parasının mirasçılarına intikali Türk Hukuku'na göre yapılacaktır.

Bunun için noterlikten veya duruma göre Türk mahkemelerinden mirasçılık belgesi alıp bu belgeye "apostille şerhi" ekletip tüm evrakları yeminli bir tercüme bürosundan Almanca'ya çevirtip Almanya'daki ilgili bankaya ulaştırdığınızda hesaptaki parayı alabilirsiniz. Vefat edenin Almanya'da bulunan dairesine gelince, miras bırakan hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun ve nerede vefat ederse etsin, gayrimenkullerinin (daire, arsa, tarla vb.) miras yolu ile intikalinde gayrimenkulün bulunduğu ülkenin hukuku yani Alman Hukuku uygulanacaktır.

Bu durumda da mirasçılık belgesinin Alman mahkemelerinden alınması gerekmekte ve ardından da Alman yasalarına göre intikalin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.



​EV EŞYALARI HACZEDİLEMEZ

Ev haczi kalktı diye biliyordum. Dün ödeyemediğim kredi kartı borcum yüzünden eve hacze geldiler. Bu yasal mı?

Kural olarak borçlunun her türlü mal ve hakkının haczi mümkündür. Asıl olan borcun ödenmesi, bir diğer ifade ile alacaklının alacağına kavuşmasıdır.

Fakat İcra İflas Kanunu'nun, 6352 Sayılı Kanun'un 16. maddesi ile değişik 82. maddesinin üçüncü fıkrası; "Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu veya aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri haczedilemez" şeklindedir. Düzenlemeye göre, borçlu ile aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için gerekli her türlü eşyanın haczedilemeyeceği hükme bağlanmaktadır. Yani, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için "lüzumlu" olan buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, koltuk takımı, ütü, fırın, halı, bulaşık makinesi gibi insan onuruna yakışan hayatın sürdürülmesi için varlığı zorunlu olan ev eşyaları haciz konusu yapılamaz.

Sorunuza dönecek olursak, bu madde ile yasaklanan eve hacze gelinmesi değil, borçlu ve aile bireyleri için lüzumlu eşyaların haczedilmesidir.

Ev haczine gelerek, para kıymetli evrak, altın, gümüş, antika eşya değerli taş süs eşyası veya borçlu ve aile bireylerinin yaşamı için lüzumlu olmayan lüks statüsündeki eşyalar haczedilebilecektir.

Burada önemli olan bir başka nokta da; haczin amacının, borcun tahsilinin sağlanması olup borçluyu taciz etmek ya da baskı kurarak ödemeye zorlamak olmamalıdır.

Aksi halin varlığı başta İİK'nun genel mantığına ve 85/son maddesi hükmüne açıkça aykırılık teşkil edeceği gibi, temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine de ters düşer.



HAKARET İÇEREN YAZILAR 24 SAATTE KALDIRILIR

Sosyal medyada tartıştığım biri bir internet sitesinde benimle ilgili hakaret içeren yazılar yazmış. Bu yazıları çok hızlı bir şekilde kaldırmak istiyorum ne yapmalıyım?

Bunun için farklı yollar var. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereğince, öncelikle içerik sağlayıcısına (yazıyı yazana) veya yer sağlayıcısına (internet sitesine) başvurarak ilgili yazının yayından çıkarılmasını talep edebilirsiniz.

Ya da Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurarak erişimin engellenmesini talep edebilirsiniz. Mahkeme kararını 24 saat içinde verecektir. Mahkeme kararı Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderir ve birlik de 24 saat içinde kararın gereğini yerine getirir. Mahkeme erişimin engellenmesine karar verirse ilgili yazı sitede kalmayacak ancak Türkiye sınırları içinde bu yazıya ulaşmak imkansız hale gelecektir.

Yine, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na da başvurarak tedbiren içeriğe erişimin engellenmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda erişim sağlayıcılar tedbir talebini 24 saat içinde yerine getirir ve içeriğe erişim engellenir. Fakat bu engellemenin sürekli olmasını istiyorsanız yine 24 saat içinde Sulh Ceza Hakimliği'ne de başvurmanız gerekir.

Bu durumda hakim 48 saat içinde karar verir ve doğrudan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na gönderir.

Yoksa bu tedbir kararı kendiliğinden kalkar.





AVUKAT FERİDE HİLAL İMAL