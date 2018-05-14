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Komşu’dan ihanete devam

Komşu’dan ihanete devam
Yunanistan bir darbeciye daha sahip çıktı. Atina'ya firar eden 8 'cü askerden olan binbaşı Ahmet Güzel, önce iltica aldı. Ardından da tutuklu bulunduğu Atina Olimpiyat Köyü'ndeki polis karakolunun özel nezarethanesinden serbest bırakıldı. Güzel'in firari Süleyman Özkaynakçı'nın da kaldığı eve götürüldüğü açıklandı. Darbeci askerler için tahsis edilen ev, Yunan medyasına göre, Atina yakınlarında bulunuyor. Evin korunması için yaklaşık 90 polis görev yapıyor.
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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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