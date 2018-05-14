İzmir merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki "kripto yapılanması"na yönelik operasyon yapıldı. Firari olarak aranan ve soruşturmaya dayanak oluşturan "buluntu flash bellek"in hazırlanmasında etkin rol oynayanlardan biri olduğu iddia edilen örgütün sözde hususi imamlarından İ.S. yakalandı. Söz konusu flash bellekte, firari Adil Öksüz'ün ağladığı yönünde iddialar vardı.
Kilit isim yakalandı
Etiketler: Adil Öksüz , FETÖ , İzmir
- 14 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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