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Katalogla fuhuş

Katalogla fuhuş
İstanbul Silivri'de jandarma ekipleri, pansiyon ve alkollü eğlence mekanlarında yabancı uyruklu kadınların zorla fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Mekanlara dün baskın yaptı. Yabancı uyruklu 12 kadın kurtarıldı. Ekipler, kadınların fotoğrafını çeken çete üyelerinin, her yeni gelen ekip için katalog bastırdığını ve müşterilerine yolladığını tespit etti. 6 kişi gözaltına alındı.



Mustafa KAYA
  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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