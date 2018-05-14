Katalogla fuhuş

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Silivri'de jandarma
ekipleri, pansiyon
ve alkollü eğlence mekanlarında
yabancı
uyruklu kadınların
zorla
fuhuş yaptırıldığını
tespit etti.
Mekanlara dün
baskın yaptı.
Yabancı uyruklu
12 kadın
kurtarıldı.
Ekipler, kadınların
fotoğrafını
çeken çete
üyelerinin, her
yeni gelen ekip
için katalog
bastırdığını ve
müşterilerine
yolladığını tespit
etti. 6 kişi gözaltına alındı
.
Mustafa KAYA
- 14 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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