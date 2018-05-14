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Hüllecilere liste kıyağı

’den istifa ederek ’ye katılan 15 milletvekili yeniden CHP’ye döndü. 15’liden biri olan Ömer Fethi Gürer’i alnından öptü.

Hüllecilere liste kıyağı
24 Haziran leri için aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesine sayılı günler kala 'de adaylık mücadelesi yaşanıyor. CHP'de adaylar, ve SP ile kurulan ittifak nedeniyle ön seçim yerine merkez yoklaması ile belirlenecek. CHP Genel Başkanı 'nun talimatıyla İyi Parti'ye geçen ve yeniden CHP'ye dönen hülleci 15 milletvekili ise listelerde yerlerini garantiledi. CHP'ye geçtikten sonra aday başvurularını yapan 15 milletvekilinin seçilecek yerlerden listeye konulacağı, bir kaçının ise seçim bölgeleri yerine büyükşehirlere kaydırılabileceği belirtildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise 24 Haziran seçimlerinde de yine İzmir 2. Bölge'den aday olacağı kaydedildi. Kılıçdaroğlu'nun hemşehrisi Tunceli Milletvekili Gürsel Erol ise listede yeri belli olan tek milletvekili olma özelliği taşıyor. Aday olmayacağını açıklayan Erol, Elazığ'dan aday gösterilecek.


Evrin GÜVENDİK
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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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