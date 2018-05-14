Hüllecilere liste kıyağı

24 Haziran seçimleri için aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesine sayılı günler kala CHP'de adaylık mücadelesi yaşanıyor. CHP'de adaylar, İyi Parti ve SP ile kurulan ittifak nedeniyle ön seçim yerine merkez yoklaması ile belirlenecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İyi Parti'ye geçen ve yeniden CHP'ye dönen hülleci 15 milletvekili ise listelerde yerlerini garantiledi. CHP'ye geçtikten sonra aday başvurularını yapan 15 milletvekilinin seçilecek yerlerden listeye konulacağı, bir kaçının ise seçim bölgeleri yerine büyükşehirlere kaydırılabileceği belirtildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise 24 Haziran seçimlerinde de yine İzmir 2. Bölge'den aday olacağı kaydedildi. Kılıçdaroğlu'nun hemşehrisi Tunceli Milletvekili Gürsel Erol ise listede yeri belli olan tek milletvekili olma özelliği taşıyor. Aday olmayacağını açıklayan Erol, Elazığ'dan aday gösterilecek.
Evrin GÜVENDİK
Evrin GÜVENDİK
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