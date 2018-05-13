Zorla fuhuş!

İstanbul'da yurt dışından kandırarak getirdikleri kadınların pasaportlarına el koyarak, fuhuşa zorlayan çete çökertildi. Çetenin liderinin kadın kuaförlüğü yapan Zehra D.S. (30)'in yaptığı belirtildi. Biri hamile olduğu belirlenen 15 kadın kurtarıldı. Şebeke liderinin, SMS mesajları ile kadın pazarlığı yaptığı ortaya çıktı.
Yunus Emre KAVAK
Yunus Emre KAVAK
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