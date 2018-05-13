Vakıflarımız dert ortağı

Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nin hayırsever kadınları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bezmialem Vakıf Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nce düzenlenen, "Vakıf Kuran Kadınlar Sempozyumu"nda anıldı. Açılışa katılan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, konuşma yaptı. Bayraktar, "Fıtri temelli iyilik anlayışını tarihte en iyi uygulayan medeniyet Osmanlı medeniyetidir. Osmanlı'da sağlık, kültür, eğitim ve sosyal yardımın önemli bir kısmı vakıflar eliyle yapılır" dedi. Vakıfların Osmanlı maliyesinden sonra en büyük güç olduğunu söyleyen Bayraktar, "Bu kurumlar fakir-zengin, güçlü- güçsüz, hasta-sağlıklı tüm insanları kardeşlik içerisinde adeta dert ortağı haline getirir. Böylece merhamet ve yardımlaşma duygusu her daim ayakta kalmıştı" diye konuştu.
Prof. Dr. Arzu Terzi (solda), Bezmialem Valide Sultan'ın hayatını konu alan kitabını imzalayarak Bayraktar'a hediye etti.
Prof. Dr. Arzu Terzi (solda), Bezmialem Valide Sultan'ın hayatını konu alan kitabını imzalayarak Bayraktar'a hediye etti.
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