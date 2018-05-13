KorkuyoRUM!

vatan, Türkiye'nin, Akdeniz'deki eli ayağıydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rumlar'ın tüm baskılarına rağmen vatan topraklarını bırakmadı. 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı ile birlikte Rum Kesimi ve arkasındaki uzantılara tarihin en büyük tokadı atıldı. Kıbrıs Rum Yönetimi, Türk ordusu karşısında büyük bir yenilgi almalarının ardından panik halinde sivil erkekleri silahlandırdı. Yaklaşık 60 bin haneye mühimmatlarıyla birlikte G-3 piyade tüfeği dağıtıldı. Rum ordusu 'seferiler' adı verilen bu milis gücünü her yıl kısa süreli silahlı eğitime aldı. Rum seferiler son yıllarda eşleri ve çocuklarını eğitime götürmeye başladı. Makyajlı kadınlar ve küçük çocuklar, elde otomatik silah, Türkler'e karşı "gerilla savaşına" hazırlanmaktaydı.Zorlu arazi şartlarında temel silahlı mücadele eğitimi alan Rum aileler, savaş eğitimini sosyal etkinlik olarak görmeye başladı ve silahlı görüntülerini sosyal medya hesaplarından yayınladı. Rum Savunma Bakanlığı ve subayları da gönüllü olan kadın ve çocuklara silahlı eğitim vermekte sakınca görmediklerini hatta destek olduklarını anlattı.Rum erkeklerine mecburi 2 yıllık askerlik görevini kısalttılar ancak profesyonel orduya geçiş amacıyla 2015 yılında paralı profesyonel kara gücü oluşturma yönünde ilk adımı attılar.Rum ordusu, AB ülkeleri ve İsrail ordusuyla gerçekleştirdiği tatbikatlarda kırmızı düşman güçlerinin Türkler olduğu tatbikatlar düzenliyor.Rum ordusunun seferberlik görev emri çerçevesinde seferilere verdiği silahlı eğitim, her yıl Nisan ve Mayıs aylarında yapılıyor. Rum subaylar, seferilere yeni model otomatik tüfeklerin nasıl kullanılacağı, silah bakım, ilk yardım, açık arazide gerilla tarzı silahlı mücadele ve hayatta kalma eğitimi veriyor.