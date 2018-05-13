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deşifre oldu

Kirli plan deşifre oldu
FETÖ'nün canlı hücrelerini yakın takibe alan güvenlik ve istihbarat birimleri, "" adı verilen yeni bir yapının aktif hale getirildiğini tespit etti. Teröristbaşı Gülen'in özel talimatlarla yönlendirdiği ümit imamlarından, özellikle itirafçı olanlar ve aileleri ile diyaloga geçmelerini istediği belirlendi. 'nün, özellikle 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde ümit imamları ile tabanına etki ederek siyasi tercihlere yön vermek istediği kaydedildi.

Erkam ÇOBAN
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