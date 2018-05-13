Kaçamadinis!

İstanbul'un göbeğinde soygun yapan hırsızların firarı, mutlu sonla bitmedi! Türkiye'yi sarsan hırsızlık olayı geçtiğimiz hafta İstanbul Bahçelievler'de meydana geldi. 4 şüpheli, Kuyumcukent'ten çıkan kurye aracını bir süre takip etti. Ardından aracın önünü kesti. Silahla tehdit ettikleri kurye aracındaki 2 kişiyi etkisiz hale getiren hırsızlar, 1 milyon 200 bin lirayı çalıp otomobillerine bindi. Kısa sürede gözden kaybolan hırsızlar, polisi alarma geçirdi.
HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİ
Şüpheliler, lüks araçları ile son olarak bir elektronik marketin önüne geldi. Burada araçlarını bırakıp yaya olarak yollarına devam etti. Yanlarında 1.2 milyon lirayla kaçan ve izlerini kaybettiren şüphelilerin yakalanması için ülkenin dört bir yanında alarm verildi. Yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Aranan iki zanlı, dün Edirne'de yakayı ele verdi. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 hırsızı enseledi. Adem B. ve Yahya D. isimli şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gelen ekiplere teslim edildi.
Zanlılar, araçlarını bırakıp kaçarken güvenlik kameralarına böyle yakalanmıştı.
HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİ
Şüpheliler, lüks araçları ile son olarak bir elektronik marketin önüne geldi. Burada araçlarını bırakıp yaya olarak yollarına devam etti. Yanlarında 1.2 milyon lirayla kaçan ve izlerini kaybettiren şüphelilerin yakalanması için ülkenin dört bir yanında alarm verildi. Yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Aranan iki zanlı, dün Edirne'de yakayı ele verdi. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 hırsızı enseledi. Adem B. ve Yahya D. isimli şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gelen ekiplere teslim edildi.
Zanlılar, araçlarını bırakıp kaçarken güvenlik kameralarına böyle yakalanmıştı.
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