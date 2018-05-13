Hava muhalefeti

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma Bakanı Zeki Çeler, dün Dünya Engelliler Birliği Kongresi'ne katılmak için Adana'ya gidecekti. Ancak iddiaya göre Ercan Havalimanı'na gittiğinde sivil havacılık yetkilileri "Sayın Bakan uçağa geç kaldınız, uçağa sizi alamıyoruz" dedi. KKTC medyası, konuyla ilgili olarak Çeler'in VIP görevlilerini azarladığını yazarken, Bakan Çeler, uçağa alınmadığının doğru olduğunu söyledi. Uçağın 09.15'te kalkışının olduğunu belirten Çeler, "Sivil havacılık görevlileri, görevlerini yapmadı.
Alana geç geldiğimi iddia ettiler ama kamera görüntülerinde alana 08.47'de giriş yaptım. Uçak ise 09.30'da kalktı. Önceden uçağın kapısını kapattılar" diye konuştu. Olay sonrasında Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın da havaalanına geldiğini anlatan Çeler, "Bakan Bey toplantı yaptı ve olay ile ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi" diye konuştu. Çeler ve heyeti, bir sonraki uçak ile Adana'ya gitti. Şirket yetkililerinin de, Çeler ve ekibinden özür dilediği öğrenildi.
Alana geç geldiğimi iddia ettiler ama kamera görüntülerinde alana 08.47'de giriş yaptım. Uçak ise 09.30'da kalktı. Önceden uçağın kapısını kapattılar" diye konuştu. Olay sonrasında Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın da havaalanına geldiğini anlatan Çeler, "Bakan Bey toplantı yaptı ve olay ile ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi" diye konuştu. Çeler ve heyeti, bir sonraki uçak ile Adana'ya gitti. Şirket yetkililerinin de, Çeler ve ekibinden özür dilediği öğrenildi.
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