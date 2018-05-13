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Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Londra'da Türken Vakfı'nın düzenlediği etkinlikte açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Londra'da Türken Vakfı'nın düzenlediği etkinlikte açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları

Bir insani büyük yapan düşünceleridir. Başarının anahtarı azim ve dirayettir. Dünya hayatı dikensiz bir gül bahçesi değildir. Bu dünyada gam baki değildir. Kalıcı olan bizi ve kainatı yaratan yüce Allahtır. Ve baki kalan iyilik fidanlarıdır. Bu vakıf böyle rastgele kurulmadı. Bunda bir incelik, hassasiyet yatıyor. Bu vakıf her geçen gün büyümeye kararlı bir şekilde devam ediyor

  • 13 Mayıs 2018, Pazar 23:14
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