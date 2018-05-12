Lobilere tokat

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Ankara'da TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'ne katıldı. Çok önemli mesajlar verdi. "Bizi ne kur spekülatörleri, ne faiz lobisi, ne derecelendirme kuruluşu maskesi altında gizlenen Türkiye düşmanlığı yapan unsurlar bağlamaz. Ne yaptıysalar tutmadı, onlar küçük dalgalarla bizi boğmaya çalıştılar. Biz ise ülkemizi güvenli limanlara taşıdık" dedi. Ardından şöyle devam etti: "Bazı çevrelerden sizi huzursuz etmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Kredi derecelendirme çevreleri, bunlar cambaz. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında ön sıralarda yer alıyor. Dünyada biz bir numarayız. 2008 küresel krizinde ülkemiz için yine felaket senaryosu yazanlar vardı biz ne dedik 'Teğet geçecek' dedik. Öyle oldu mu, evet öyle oldu. Benzer bir durumu 15 Temmuz'da yaşadık, 'Battık, bittik' dediler, darbe girişiminin ertesi günü Türkiye dimdik ayakta durdu. Şimdi seçimi dillerine dolamışlar onun üzerinden piyasaları tedirgin etmeye çalışıyorlar. Bu seçimde ne mi olacak? Bundan önceki 12 seçim ve halk oylamasında ne olduysa o olacak."
'BATI, GEZİ OLAYLARINI PATLATTI'
Erdoğan konuşmasında faizlerle ilgili de konuştu: "Faiz kötülüğün hem anası hem babasıdır. Faiz enflasyonun nedenidir. Faiz bir nedendir, dolayısıyla bizim faizi aşağı çekmemiz gerekir. Amerika'da, Avrupa'da böyle mi? Bize ne oluyor ya? Faizi indirdikçe, enflasyon da düştü. Enflasyon düştükçe, Batı Gezi olaylarını patlattı. Şimdi kısa ve orta vadede tedbirleri hayata geçirmeye başladık."
EROĞLU ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim şarkısı dün Gençlik Kolları Kongresi öncesinde çalındı. Şarkı gençlerin büyük coşkuşuyla karşılandı. İşte İstiklal Marşı'nın dizeleriyle başlayan "Eroğlu Erdoğan" şarkının sözlerinden bazıları: "Kutlu bir toprak, Şanlı bir ecdat. Tarih bizsiz yazılmıyor. Durmadık biz hiç. Hep yola devam! Hizmet aşkı hiç bitmiyor. Eroğlu Erdoğan... Yiğit bir anadan doğan. Eroğlu Erdoğan! Zâlimlere korku salan."
'BATI, GEZİ OLAYLARINI PATLATTI'
Erdoğan konuşmasında faizlerle ilgili de konuştu: "Faiz kötülüğün hem anası hem babasıdır. Faiz enflasyonun nedenidir. Faiz bir nedendir, dolayısıyla bizim faizi aşağı çekmemiz gerekir. Amerika'da, Avrupa'da böyle mi? Bize ne oluyor ya? Faizi indirdikçe, enflasyon da düştü. Enflasyon düştükçe, Batı Gezi olaylarını patlattı. Şimdi kısa ve orta vadede tedbirleri hayata geçirmeye başladık."
EROĞLU ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim şarkısı dün Gençlik Kolları Kongresi öncesinde çalındı. Şarkı gençlerin büyük coşkuşuyla karşılandı. İşte İstiklal Marşı'nın dizeleriyle başlayan "Eroğlu Erdoğan" şarkının sözlerinden bazıları: "Kutlu bir toprak, Şanlı bir ecdat. Tarih bizsiz yazılmıyor. Durmadık biz hiç. Hep yola devam! Hizmet aşkı hiç bitmiyor. Eroğlu Erdoğan... Yiğit bir anadan doğan. Eroğlu Erdoğan! Zâlimlere korku salan."
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