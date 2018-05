Kendimizi nasıl güvenceye alırız?

Son dönemde maketten yapılan konut satışlarında birçok mağduriyet yaşanmakta.

Maketten konut satın alırken kendimizi nasıl güvence altına alabiliriz? Cevaplarsanız çok memnun olurum.

Ön ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikle, maketten konut alan tüketicileri korumaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bir inşaat şirketinin ön ödemeli konut satışı yapabilmesi için yapı ruhsatı alması zorunludur. Mutlaka bu ruhsatı görün. Ayrıca inşaatın yapılacağı arsayı mutlaka görün ve ilgili tapu müdürlüğünden üzerinde herhangi bir hak mahrumiyeti olup olmadığını teyit edin. Ön ödemeli konut satışı, resmi şekil şartına tabidir. Konutu ya 'kat irtifakı' devrinin tüketici lehine tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte yapılacak bir yazılı sözleşme şeklinde veya 'noterliklerde düzenleme' şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmesiyle alın ve bu sözleşmeyi tapuya şerh ettirin. İnşaat şirketinde yapılan alelade sözleşmeler geçersizdir. Ayrıca satıcının konut satışına başlamadan önce, konut adedi otuz ve üzerinde olan projeler için bina tamamlama sigortası yaptırması veya banka teminat mektubu hak ediş sistemi veya bağlı kredi ile teminat ve şartlardan en az birini sağlaması zorunludur. Satıcının bu teminat ve şartlardan en az birini sağlayıp sağlamadığını kontrol edin.



Merhaba, bir internet sitesinden ürün aldım. Fakat ürünü iade etmek istiyorum. İnternet sitesi ile görüştüğümde iade kabul etmeyeceklerini bildirdiler. Ne yapabilirim?​

On dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart üstlenmeksizin cayma hakkına sahipsiniz. Bu süre eğer "mal" satın alınacak ise mal tesliminden itibaren; "hizmet" satın alınacak ise hizmet sözleşmesinin kurulduğu andan itibaren başlar.

Bunun yanı sıra sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de tüketici her zaman cayma hakkını kullanabilir. Mesafeli satış sözleşmesi ürünü internet sitesinden satın aldığınız anda kurulur. İnternet sitesi iadeler için daha uzun bir zaman öngörmüş ise bu süre içinde de iade hakkınızı kullanabilirsiniz.



EŞİMİN SEVGİLİSİNE DAVA AÇABİLİR MİYİM?

Eşim beni aldattı, şu anda boşanma davamız görülüyor. Beni aldattığı kişiye, yani sevgilisine de dava açmak istiyorum mümkün mü?

Bu konuda Yargıtay'ın birbirinden farklı kararları var. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 24.03.2010 tarihli kararında "evli bir kimsenin evlilik dışı birlikteliği, diğer eşin sosyal kişilik değerlerine saldırı niteliğinde olduğu gibi, bu eyleme katılan kişinin eylemi de bundan ayrı düşünülemez.

Dolayısıyla, bu eyleme evliliği bilerek katılan kişi de diğer eşin uğradığı zarardan sorumludur" diyerek, aldatan eşin sevgilisine karşı da manevi tazminat davası açılabileceğini karara bağlamışken, hemen ardından Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, sadakat yükümlüsünün sadece aldatan eş olduğunu, aldatma fiilinden 3. kişinin sorumlu tutulamayacağını karara bağlamıştır.

Son olarak 22.03.2017 tarihinde Hukuk Genel Kurulu "esasen dava dışı eşin, evlilik birliğinin gerektirdiği sadakat yükümlülüğü bulunmakla birlikte; onun evli olduğunu bilen ve buna rağmen onunla ilişkiye giren davalı kadının da dava dışı kocanın sadakatsizlik eylemine katıldığında ve her ikisinin de bu haksız eylemlerinden birlikte ve müteselsilen sorumlu olduklarında kuşku bulunmamaktadır" diyerek, aldatan eşin sevgilisine de manevi tazminat davası açılabileceğini kararlaştırmıştır. Yani kısaca, son düzenlemeye göre aldatan eşin sevgilisine de manevi tazminat davası açılabilecektir.



Eşim hamile. Bu nedenle veya doğum gerçekleştiğinde doğum nedeni ile işten ayrılmak istemesi halinde kıdem tazminatı alabilir mi?

İşten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçinin, herhangi bir tazminat hakkı oluşmamaktadır.

Yasal düzenleme açısından hamilelik veya doğum nedenine dayalı işten ayrılmalar istifa olarak değerlendirildiğinden, bu nedenlerle işten ayrılan işçi tazminat haklarından vazgeçmiş sayılmaktadır.



İşsizlik sigortasından hangi şartlarda yararlanabilirim?

İşsizlik sigortasına ilişkin düzenlemeler gereği iş sözleşmelerinin;

İşveren tarafından iyi niyet veya ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle, İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işyerinde işin durmasını gerektiren nedenlerle feshedilmesi halinde ve belirli süreli iş sözleşmelerinde süre bitimi nedeni ile feshi durumunda işsizlik ödeneğinden yararlanılabilmektedir.

İşsizlik ödeneğinden yararlanılabilmesi için ayrıca; son 3 yılda en az 600 gün ve son 120 günde kesintisiz işsizlik sigortası primi ödenmiş olması, fesih tarihinden itibaren 30 gün içinde işten ayrılma bildirgesi ile ilgili İŞKUR müdürlüğüne yazılı talepte bulunulması gerekmektedir.



AVUKAT FERİDE HİLAL İMAL