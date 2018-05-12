Yasak aşk cinayetle bitti. Genç kadın, boşanma aşamasındaki eşini, sevgilisiyle birlikle katletti. Olay Antalya'da meydana geldi. Turhan Çalışkan, 18 Şubat'ta ölü bulundu. Cinayete kurban gittiği belirlendi. Emniyet güçleri, çalışma başlattı. Çalışkan'ın boşanma aşamasındaki eşi Zehra Çalışkan ile gönül ilişkisi olan S.Y. tarafından öldürüldüğü anlaşıldı. İkilinin cinayeti, kıskançlık ve adamın boşanma davasını geciktirmesi nedeniyle işlediği ortaya çıktı. Jandarma, Çalışkan, sevgilisi S.Y. ile cinayetten bilgisi olan S.E.'yi takibe aldı. Şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Caniler, Turhan Çalışkan'ı piknik bahanesi ile ormanlık alana götürerek içkisine zehir kattıklarını, ardından yüksekten attıklarını, halen yaşadığını görmeleri üzerine başını taşla ezerek öldürdüklerini itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Zehra Çalışkan ve S.Y. 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, S.E. adli kontrolle serbest bırakıldı.
İhanet cinayet vahşet!
Antalya’da cesedi bulunan Turhan Çalışkan’ın, eşi ile sevgilisi tarafından katledildiği ortaya çıktı. Talihsiz adamın, içkisine zehir katıldığı, yüksekten atıldığı, ölmeyince ise başının taşla ezildiği anlaşıldı...
Etiketler: Turhan Çalışkan , Cinayet , Antalya , zehir , Zehra Çalışkan
- 12 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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