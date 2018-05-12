Fanatik hayrana uzaklaştırma

POP müzik şarkıcısı Bora Gencer, fanatik bir hayranı yüzünden zor günler yaşadı. Gencer'e hayran olan Nurten A., sanatçıyı taciz etmeye başladı. Gencer'in cep telefonuna taciz ve tehdit mesajları yolladı. Hatta satançının evine bile girmeye çalıştı. Şarkıcının eşini de arayan Nurten A., Gencer'in sevgilisi olduğunu, eşi ve çocuklarını öldüreceğini, böylece Gencer'in kendisine kalacağını anlattı. Nurten A.'nın arkadaşı Oğuz B. de sanatçıya tehdit ve hakaret dolu mesajlar attı. Bora Gencer, olayı yargıya taşıdı. Mahkeme, Nurten A.'nın 3 ay süreyle Gencer'in ikametine ve işyerine yaklaşmaması yönünde karar aldı.
Ali OKTAY
Ali OKTAY
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