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Ankesörde dev

Ankesörde dev operasyon
Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 'daki yapılanmasına yönelik yeni bir dalga yapıldı. 300 örgüt üyesi daha saptandı. Ardından 211'i muvazzaf, 300 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 150'si yakalanırken, diğer hala arandığı açıklandı. Soruşturma kapsamında bu zamana kadar genelinde 470, diğer illerde ise 3 bin 421 ankesörlü hattın incelendiği vurgulandı.

Fatih ULAŞ
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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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