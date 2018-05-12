Ankesörde dev operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki yapılanmasına yönelik yeni bir dalga yapıldı. 300 örgüt üyesi daha saptandı. Ardından 211'i muvazzaf, 300 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 150'si yakalanırken, diğer şüphelilerinin hala arandığı açıklandı. Soruşturma kapsamında bu zamana kadar İstanbul genelinde 470, diğer illerde ise 3 bin 421 ankesörlü hattın incelendiği vurgulandı.
Fatih ULAŞ
Fatih ULAŞ
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