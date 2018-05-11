Söz kamerada!

Genç kadının hayatını kaybettiği kaza 1 Ekim 2016 günü Bursa'da meydana geldi. Sami K. otomobili ile Gizem Kıvılcım'ın (26) kullandığı motosikletle çarpıştı. Motosiklet tutkunu Kıvılcım, öldü. Kaza tutanağında Kıvılcım'ın asli kusurlu, sürücü Sami K.'nın ise kusursuz olduğu yazıyordu. Ancak Kıvılcım'ın başında takılı olan bir kask kamerası vardı. Kameranın çözümü için bilirkişi tayin edildi. Kayıtta kaza anına rastlanmadı. Kaza yerine çok az bir mesafe kala kamera kaydının sonlandığı, genç kadının kendi şeridinde ve normal hızda seyrettiği görüldüğü açıklandı. Hakim karşısına çıkan Sami K. "Motosiklet aracımın sol ön tekerleğine çarptı. Hızım yaklaşık 50 km'ydi. Ben Kendi şeridimdeydim" dedi. Aile avukatı da, "En önemli delil kask kamerası çözülememiştir. Kask kamerası çözülmeden kazanın netleşmesi mümkün değildir. Şikayetçiyiz" dedi. Mahkeme tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.
Ali OKTAY
Ali OKTAY
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