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  1. Sağlık Bakanı'ndan sağlık personeli müjdesi!

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alacak

Sağlık Bakanı Demircan: "27 bin ebe, hemşire, sağlık teknikeri ve teknisyeni alıyoruz. 9 binini aldık. 18 bininin de Maliye Bakanlığından izni çıktı. Önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin sitesinde ilan edilecek. Haziran ayına varmadan ya da haziran başında 18 bin sağlık çalışanını bu sağlık ordusuna katmış olacağız. Onun peşinden çok da geciktirmeden 19 bin de sağlık işçisi alacağız."

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alacak

Sağlık Bakanı Demircan: "27 bin ebe, hemşire, sağlık teknikeri ve teknisyeni alıyoruz. 9 binini aldık. 18 bininin de Maliye Bakanlığından izni çıktı. Önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin sitesinde ilan edilecek. Haziran ayına varmadan ya da haziran başında 18 bin sağlık çalışanını bu sağlık ordusuna katmış olacağız. Onun peşinden çok da geciktirmeden 19 bin de sağlık işçisi alacağız."

Ayrıntılar geliyor...

  • 11 Mayıs 2018, Cuma 21:20
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