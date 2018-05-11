AHaber CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBBKonferans Salonu'nda düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Bugün burada girişimcilik ruhumuzun, oda, borsa camiamızla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Toplantının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hizmet şeref belgesi takdim edilecek birlik üyelerini tebrik ediyorum.

Bizi ne kur spekülatörleri, ne faiz lobisi, ne derecelendirme kuruluşu maskesi altında gizlenen Türkiye düşmanlığı yapan unsurlar bağlamaz. Ekonomide attığımız her adımı biz sizlerle istişare ettik. Reformlarımızın çoğunun altında ortak imzamız var. Ülkemize karşı artan tüm saldırıları da sizlerle beraber göğüsledik. Ne yaptıysalar tutmadı, onlar küçük dalgalarla bizi boğmaya çalıştılar. Biz ise ülkemizi güvenli limanlara taşıdık.

Yeri geldi hiç beklemediğimiz yerlerden hiç beklemediğimiz darbeler yedik ama asla yılmadık, yıkılmadık asla umutsuzluğa kapılmadık. Geçmişte ticaret yapmış, işletme kurmuş birisi yani sizlerden birisi olarak buradaki hissiyatı en iyi anlayacak birisi olduğumu düşünüyorum. Kardeşin kardeşe bakışı neyse bizim sizlere bakışımız da aynısıdır.

Bazı çevrelerden sizi huzursuz etmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında ön sıralarda yer alıyor. Geçen yılın ortalamsı 7,4 büyüme ortalaması var. Dünyada biz bir numarayız.