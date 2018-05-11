Bir Hint masalı

Hindistan'ın en zengin ve ünlü aileleri Bodrum'a akın etti. İşadamı Basant Bansal'ın oğlunun düğününde gönüllerince eğlendi. Gayrimenkul şirketçi M3M Group'un Başkanı ve Donald Jr Trump'ın ortağı Hintli Basant Bansal, Divya Aggarwal ile dünyaevine girecek oğlu Piyush Bansal'ın düğünü için Bodrum'u seçti. Aile düğün için yanyana bulunan 2 delüks oteli kapattı. Oteller ise Hollanda'dan getirilen çiçeklerle süslendi. 400 kişiden oluşan davetliler, dün Yeni Delhi'den Bodrum'a 3 uçak ve 15 özel jet ile geldi. 4 gün 4 gece düğün yapacak olan Divya Aggarwal ve Piyush Bansal için 2 ayda hazılanan düğün, Bollywood yıldızlarının da yer aldığı "Hoşgeldiniz" kokteyliyle sürdü, ardından akşam yemeği yendi.
SABAHA KADAR DANS
Gelin ve damadın katılımıyla, tüm davetlilerin Hint müzikleri eşliğinde dans ettiği Sangeet töreni gerçekleşti. Bugün ise Hint kınası etkinliği yapılarak kına yakılacak. 12 Mayıs'ta ise Hint düğünlerinin ritüelleri gerçekleştirilecek. Divya Aggarwal ve Piyush Bansal geleneksel Hint düğünü ile dünyaevine girmesiyle seremoni tamamlanacak. Otelin CEO'su Geylan Dursunoğlu, "Bodrum ve Türkiye ekonomisine büyük katkı" diye konuştu.
Hintli işadamı Basant Bansal'ın keyfi yerindeydı. Etrafa gülücükler saçtı.
SABAHA KADAR DANS
Gelin ve damadın katılımıyla, tüm davetlilerin Hint müzikleri eşliğinde dans ettiği Sangeet töreni gerçekleşti. Bugün ise Hint kınası etkinliği yapılarak kına yakılacak. 12 Mayıs'ta ise Hint düğünlerinin ritüelleri gerçekleştirilecek. Divya Aggarwal ve Piyush Bansal geleneksel Hint düğünü ile dünyaevine girmesiyle seremoni tamamlanacak. Otelin CEO'su Geylan Dursunoğlu, "Bodrum ve Türkiye ekonomisine büyük katkı" diye konuştu.
Hintli işadamı Basant Bansal'ın keyfi yerindeydı. Etrafa gülücükler saçtı.
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