;
Yol Durumu
  1. Püf noktası…
  2. Lider

Bir Hint masalı

Ünlü gayrimenkul şirketi ’un Başkanı ve Jr. ’ın ortağı Hintli , oğlunun ü için ’u seçti. Davetliler, 3 uçak ve 15 özel jet ile geldi. 4 gün 4 gece sürecek milyon dolarlık düğün için start verildi

Bir Hint masalı
Hindistan'ın en zengin ve ünlü aileleri 'a akın etti. İşadamı Basant Bansal'ın oğlunun ünde gönüllerince eğlendi. Gayrimenkul şirketçi 'un Başkanı ve Donald Jr Trump'ın ortağı Hintli Basant Bansal, Divya Aggarwal ile dünyaevine girecek oğlu Piyush Bansal'ın düğünü için Bodrum'u seçti. Aile düğün için yanyana bulunan 2 delüks oteli kapattı. Oteller ise Hollanda'dan getirilen çiçeklerle süslendi. 400 kişiden oluşan davetliler, dün 'den Bodrum'a 3 uçak ve 15 özel jet ile geldi. 4 gün 4 gece düğün yapacak olan ve Piyush Bansal için 2 ayda hazılanan düğün, Bollywood yıldızlarının da yer aldığı "Hoşgeldiniz" kokteyliyle sürdü, ardından akşam yemeği yendi.



SABAHA KADAR DANS
Gelin ve damadın katılımıyla, tüm davetlilerin Hint müzikleri eşliğinde dans ettiği Sangeet töreni gerçekleşti. Bugün ise Hint kınası etkinliği yapılarak kına yakılacak. 12 Mayıs'ta ise Hint düğünlerinin ritüelleri gerçekleştirilecek. Divya Aggarwal ve Piyush Bansal geleneksel Hint düğünü ile dünyaevine girmesiyle seremoni tamamlanacak. Otelin CEO'su Geylan Dursunoğlu, "Bodrum ve ekonomisine büyük katkı" diye konuştu.



Hintli işadamı Basant Bansal'ın keyfi yerindeydı. Etrafa gülücükler saçtı.
Etiketler: , , , , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar