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Bir Demet isyan

Kocası hapisteyken kayınbiraderinin tacizine uğrayan , “O sapığa en ağır ceza verilsin” dedi

Bir Demet isyan
Adana'da üç çocuğuyla yaşayan yengesi Demet Barık'a da bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sezer Barık hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcı, sapık kayınbirader için "cebir, tehdit ve nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 34 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Dava 'nde kabul edildi. Kurumu raporunda kadının saldırıya uğradığına ilişkin tespitlere de yer verildiği aktarılan iddianamede, şüphelinin mağdura sistematik şekilde cebir ve şiddet uygulayarak suç kastını gösterdiği kaydedildi. Bu nedenle sanığa, hiçbir indirim uygulamadan cezalandırılması istendi. Hala dehşeti yaşayan 'ın ise "O sapığa en ağır ceza verilsin. Sadrığı günü aklıma geldikçe kendimi kaybediyorum" dediği öğrenildi.
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