Adana'da üç çocuğuyla yaşayan yengesi Demet Barık'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sezer Barık hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcı, sapık kayınbirader için "cebir, tehdit ve nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 34 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Dava Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Adli Tıp Kurumu raporunda kadının saldırıya uğradığına ilişkin tespitlere de yer verildiği aktarılan iddianamede, şüphelinin mağdura sistematik şekilde cebir ve şiddet uygulayarak suç kastını gösterdiği kaydedildi. Bu nedenle sanığa, hiçbir indirim uygulamadan cezalandırılması istendi. Hala dehşeti yaşayan Demet Barık'ın ise "O sapığa en ağır ceza verilsin. Sadrığı günü aklıma geldikçe kendimi kaybediyorum" dediği öğrenildi.
Bir Demet isyan
Kocası hapisteyken kayınbiraderinin tacizine uğrayan Demet Barık, “O sapığa en ağır ceza verilsin” dedi
Etiketler: Ağır ceza mahkemesi , adli tıp , Demet Barık , cinsel saldırı , Adana
- 11 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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