Karaman'da vatandaşlar, zabıta ekiplerini arayıp, elinde dini kitap ve anahtar bulunan kişinin satış bahanesiyle dilencilik yaptığı ihbarında bulundu. Zabıta ekipleri bölgeye gittiğinde, bu kişi kaçmaya başladı. İki zabıta memuru ve onlara yardımcı olan çevreden bir kişi, kovalama sonucu kaçan kişiyi yakaladı. Zabıta memurlarından biri kendilerine yardımcı olan kişiyle, yere düşen dilenciyi etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bu sırada diğer zabıta memuru çevredekilere, "Vatandaş, gelin vurun. Bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor" dedi. Çevredekilerin söyleneni yapmaması üzerine yine çevreye seslenerek, "Madem öyle şikayet ediyorsunuz. Bir kişi gelmiyor yanımıza" diyerek tepkisini dile getirdi. Bu kez toplanan kalabalık, tekme ve yumruklarla dilenci olduğu ileri sürülen kişiye saldırdı. Ancak diğer zabıta memuru ise dilenciyi, kalabalığın elinden güçlükle aldı. Linç olmaktan kurtarılan dilenci olduğu ileri sürülen kişi, zabıta aracına bindirilip Karaman Belediyesi'ne götürüldü. İsmi açıklanmayan kişi, 124 lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.
Zabıta memuru, kaçmak isteyen dilenciyi vatandaşların yardımıyla yakaladı.
Halk, "Bizi kandırmaya mı geldin" diyerek gencin üzerine böyle çullandı.
Zabıta memuru, kaçmak isteyen dilenciyi vatandaşların yardımıyla yakaladı.
Halk, "Bizi kandırmaya mı geldin" diyerek gencin üzerine böyle çullandı.
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