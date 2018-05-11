;
Yol Durumu
  1. Bir Demet isyan
  2. Borç harç

Bi'' dışı hareket

memuru, kovaladığı yi yakalayamadı. Vatandaşı kışkırttı. Zavallı genç, ten zor kurtarıldı

Bilinç dışı hareket
Karaman'da vatandaşlar, ekiplerini arayıp, elinde dini kitap ve anahtar bulunan kişinin satış bahanesiyle lik yaptığı ihbarında bulundu. Zabıta ekipleri bölgeye gittiğinde, bu kişi kaçmaya başladı. İki zabıta memuru ve onlara yardımcı olan çevreden bir kişi, kovalama sonucu kaçan kişiyi yakaladı. Zabıta memurlarından biri kendilerine yardımcı olan kişiyle, yere düşen dilenciyi etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bu sırada diğer zabıta memuru çevredekilere, "Vatandaş, gelin vurun. Bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor" dedi. Çevredekilerin söyleneni yapmaması üzerine yine çevreye seslenerek, "Madem öyle şikayet ediyorsunuz. Bir kişi gelmiyor yanımıza" diyerek tepkisini dile getirdi. Bu kez toplanan kalabalık, tekme ve yumruklarla dilenci olduğu ileri sürülen kişiye saldırdı. Ancak diğer zabıta memuru ise dilenciyi, kalabalığın elinden güçlükle aldı. olmaktan kurtarılan dilenci olduğu ileri sürülen kişi, zabıta aracına bindirilip Karaman Belediyesi'ne götürüldü. İsmi açıklanmayan kişi, 124 lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.



Zabıta memuru, kaçmak isteyen dilenciyi vatandaşların yardımıyla yakaladı.
Halk, "Bizi kandırmaya mı geldin" diyerek gencin üzerine böyle çullandı.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar