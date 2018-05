'Beril'sizlik!

cıvıl cıvıl genç kadınlardı... Hepsi Mina'nın bekarlığa veda partisi için Birleşik Arap Emirlikleri 'nde tatil yapmıştı. Ancak bu mutluluk korkunç bir faciayla sonlandı. İşadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina'yı taşıyan jet, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul 'a dönerken İran 'da dağa çakıldı. 3'ü mürettebat, 8'i yolcu 11 kişinin yaşamı korkunç bir şekilde sonlandı. Kaza da ölenlerden 10'u gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Ancak bu naaşların içinde kaptan pilot Beril Gebeş 'in naaşı bulunmamaktaydı. Herkes Gebeş'in naaşını merak ederken, İran'da seferberlik başlatıldı. İran, özel jete ilişkin kaza ön raporunu büyük ölçüde tamamladı. Ancak rapora son şekli verilmeden önce hâlâ kayıp olan Kaptan Pilot Beril Gebeş'in cenazesine ulaşmak üzere seferberlik başlatıldı.Türk yetkililer de bu çalışmaları yakın takibe aldı. Söz konusu yetkililer İran'ın ön raporu "Kaza yapan jetin kaptan pilotu Beril Gebeş'in cesedine ulaşılamadı" yönünde bir ifade ile bağlamak istemediğini vurguladı.ifadelerini kullandı. Gebeş ailesinden iki kişinin de kaza gününden beri İran'da bulunduğu vurgulandı. Ailenin an be an çalışmaları takip ettiği açıklandı.Mina ve arkadaşlarından geriye bekarlığa veda partisinde çektirdikleri bu fotoğraf kaldı.Beril Gebeş'in naaşıyla ilgili birbirinden farklı iddialar gündeme geldi. İlk iddiaya göre kokpitte bir alevlenme yaşandı. Bu yüksek ısı nedeniyle Gebeş'ten geriye ne yazık ki hiçbir şey kalmadı. Bir diğer iddia da Gebeş'in kokpitin kırılan ön camından dışarıya fırladığı yönündeydi. Ancak uçağın düştüğü noktada cenazesine ulaşılmaması bu iddiayı çürüttü.