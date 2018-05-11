Adayımız Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Cumhur İttifakı'nın bir parçası olan BBP'yi ziyaret etti. Erdoğan, genel merkezin kapısında BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve parti yöneticileri tarafından alkışlarla karşılandı. Bir saatlik görüşmenin ardından açıklama yapan Erdoğan, "24 Haziran seçimleriyle alakalı olarak oluşturduğumuz Cumhur İttifakı'nda MHP, BBP müşterek bir çalışmanın, gayretin içerisinde olacağız. Bugün Sayın BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etmek suretiyle önümüzdeki sürece yönelik ne gibi hazırlıklar yapabiliriz bunları görüşme fırsatımız oldu" dedi. Destici ise ziyareti dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür ederek, "Cumhur İttifakı'nın bir tane Cumhurbaşkanı adayı var. O da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Şimdiden hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.



RUHANİ İLE GÖRÜŞTÜ...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle de telefonda konuştu. Görüşmede, ABD'nin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı. ABD'nin anlaşmadan çekilme kararını doğru bulmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Ortak Eylem Planı'nın korunmasından yana olduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, ikili ekonomik ilişkileri geliştirme konusuna da değindikleri kaydedildi.



​ABD'NİN İRAN KARARI YANLIŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ile dün akşam telefonda konuştu. Görüşmede, ABD'nin İran ile daha önce sağlamış olduğu nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı. ABD'nin kararının yanlışlığına işaret eden iki lider, söz konusu planın aslında korunması gereken bir diplomatik başarı olduğuna dikkati çekti. İkili telefon görüşmesinin devamında, son günlerde Suriye konusunda artan gerilimin endişe verici olduğuna da değindi.