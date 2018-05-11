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şehidinin eşinden Karamollaoğlu'na: "Adam gibi gidin"

çalışmalarına başlayan SP lideri bugün Fatih Sultan Mehmed Han'ın kabrini ziyaret ettiği sırada yaşanan olaylar büyük tepkiye neden oldu. Karamollaoğlu'nun şehidimizin eşine hakaret etmesi ve üzerine yürümesi büyük tepkilere neden oldu. Şehit eşi ise Karamollaoğlu'na tepkisini "Erbakan hocamızın yolundan adam gibi gidin" diyerek gösterdi.

Şehit eşinden Karamollaoğluna: Adam gibi gidin

startını 'da veren Saadet Partisi'nin adayı , 'in türbesini ziyaret etti. Karamollaoğlu, dua ettiği sırada şehidi İbrahim Yılmaz'ın eşi 'ın tepkisiyle karşılaştı.

"ERBAKAN HOCANIN YOLUNDAN ADAM GİBİ GİDİN"
Karamollaoğlu, "Benim kocam şehit oldu. 15 Temmuz'a tiyatro diyenlerle bir arada olmak size yakışmıyor. yolundan adam gibi gidin." diyen Esma Yılmaz'ın yanına gitti. 'ın tepkisinin devam etmesi üzerine Karamollaoğlu, "Kızım sana Allah akıl fikir versin" diyerek karşılık cevap verdi. Esma Yılmaz, gruptan bazı kişiler tarafından buradan uzaklaştırıldı.

KARAMOLLAOĞLU: DİYECEK BİR ŞEY YOK
Temel Karamollaoğlu, "İnsanlar yakınlarını kaybedince o acıyla hakikatten makul düşünemiyorlar. Diyecek bir şey yok" ifadesini kullandı. "Bana 'provokasyon yapmaya mı geldin?' diyorlar" diyen Esra Yılmaz ise amacının provokasyon olmadığını belirtti

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  • 11 Mayıs 2018, Cuma 19:52
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