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Yurtta Sulh Konseyi’ne 252'şer kez müebbet!

Yurtta Sulh Konseyi’ne 252şer kez müebbet!
FETÖ, 15 Temmuz 2016'da darbeye yeltendi. Ve vatandaşa ateş açan hainler için hesap vakti geldi. Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 224 sanık hakkında açılan davanın görülmesine dün devam edildi. Savcı sanıkların Türkiye genelinde yaşanan bütün eylemlerden sorumlu tutulmasını istedi.

AKAR'IN EMİR SUBAYI DA VAR
Savcı, aralarında Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün de bulunduğu bazı sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerine 252'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 55 bin 880'er yıl hapis cezası verilmesini talep etti. Ayrıca Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın emir subayı eski yarbay Levent Türkkan'ın da ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi.
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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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