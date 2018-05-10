Yabancı kuş!

24 Haziran seçimlerini etkilemek isteyen odaklar Twitter'dan yola çıktı. Erdoğan'a karşı 'Tamam' etiketiyle algı operasyonu başlattı. Katılımcı sayısı, birkaç saatte 2 milyona yaklaştı.
TAKViM, bu kampanyanın perde arkasına ulaştı. Türkiye'den gönderilen 200 bin tweet'e karşılık farklı ülkelerdeki sahte (BOT) hesaplardan yüzbinlerce mesaj atıldığını ortaya çıkardı.
TAKViM, bu kampanyanın perde arkasına ulaştı. Türkiye'den gönderilen 200 bin tweet'e karşılık farklı ülkelerdeki sahte (BOT) hesaplardan yüzbinlerce mesaj atıldığını ortaya çıkardı.
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