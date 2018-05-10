Yabancı kuş!

24 Haziran seçimlerini etkilemek isteyen odaklar'dan yola çıktı. Erdoğan'a karşı 'Tamam' etiketiyle algı operasyonu başlattı. Katılımcı sayısı, birkaç saatte 2 milyona yaklaştı.TAKViM, bu kampanyanın perde arkasına ulaştı. Türkiye'den gönderilen 200 bin tweet'e karşılık farklı ülkelerdeki sahte (BOT) hesaplardan yüzbinlerce mesaj atıldığını ortaya çıkardı.