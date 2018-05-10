Kastamonu'da 29 Kasım tarihinde hayvan hırsızları tarafından öldürüldükten sonra evleriyle birlikte cesetleri yakılan Fazıl Çataloğlu (63) ile eşi Sebahat (62), oğlu Emin (35), gelini Şengül (32) ve torunu 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'na ait kemikler, protez diş ve battaniye üzerindeki saç tüyleri 42 gün sonra bulundu. Cinayet zanlıları Erhan K. ve kardeşi Ersan K. ve Ali Ş. de 3 gün sonra tutuklandı. 5 aile üyesinden geriye kalanlar, Adli Tıp'ta incelendi. 162 gün sonra, hepsi bir tabuta konularak yakınlarına teslim edildi. Tek tabutta musalla taşına konan kurbanlar için dün cenaze namazı kılındı. Daha sonra ailenin 5 üyesi de bebek mezarı büyüklüğünde kazılan tek mezar yerinde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
Beşi bir yerde
- 10 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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