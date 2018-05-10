Ana yuhalefet

CHP'nin "sürpriz" cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde üzerine vazife olmayan bir şey söyledi. Terör örgütü yöneticiliğinden yargılanan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi. Bu isteği büyük tepki çekti. Ancak İnce, bununla da yetinmedi. Dün Edirne'ye gitti. F Tipi Cezaevi'nin kapısına dikildi. İçeri girdi. Tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.
"KARNIMI DOYURAYIM ..."
İnce 1 saatlik görüşme sonrası dinlenmek için bir bağ evine geçti. Burada gazetecilerin "Demirtaş'la görüşmeniz hakkında neler söyleyeceksiniz?" sorusuna "Dinleneyim, karnımı doyurayım, açıklayacağım mitingde" dedi. Gazetecilerin soruyu yinelemesi üzerine İnce, "Sayın Karamollaoğlu, Sayın Akşener, Sayın Demirtaş'la görüştüm, aday olan herkesle görüşmek isterim, başarılar diliyorum" diye konuştu. Ardından da kendini yeşilliklere verip korumalarının eşliğinde futbol oynadı.
DEMİRTAŞ ZİYARETİ 'ŞOV'
SP lideri Temel Karamollaoğlu'na da Demirtaş'ı ziyaret edip etmeyeceği soruldu. "Elbette yapılabilir" diyen Karamollaoğlu, Muharrem İnce'yi üstü kapalı eleştirdi. Temel Karamollaoğlu şunları söyledi: "Şuna özen göstermeye çalıştım. Şov mahiyetinde işi ele almayı benimsemedim."
'PES ARTIK'
Sosyal medya kullanıcıları İnce'ye tepki gösterdi:
Oy almak için bu kadar mı düştünüz!
Bu görüşmeye şaşırdık mı? Tabii ki hayııır.
Sana kendi vekilin oy vermemiş. Halk mı verecek!
Şimdiden yön değiştirmeye başladı.
Teröristlerin sözcülüğünü yapan Selo'nun ayağına gitmiş. Pes artık!
"KARNIMI DOYURAYIM ..."
İnce 1 saatlik görüşme sonrası dinlenmek için bir bağ evine geçti. Burada gazetecilerin "Demirtaş'la görüşmeniz hakkında neler söyleyeceksiniz?" sorusuna "Dinleneyim, karnımı doyurayım, açıklayacağım mitingde" dedi. Gazetecilerin soruyu yinelemesi üzerine İnce, "Sayın Karamollaoğlu, Sayın Akşener, Sayın Demirtaş'la görüştüm, aday olan herkesle görüşmek isterim, başarılar diliyorum" diye konuştu. Ardından da kendini yeşilliklere verip korumalarının eşliğinde futbol oynadı.
DEMİRTAŞ ZİYARETİ 'ŞOV'
SP lideri Temel Karamollaoğlu'na da Demirtaş'ı ziyaret edip etmeyeceği soruldu. "Elbette yapılabilir" diyen Karamollaoğlu, Muharrem İnce'yi üstü kapalı eleştirdi. Temel Karamollaoğlu şunları söyledi: "Şuna özen göstermeye çalıştım. Şov mahiyetinde işi ele almayı benimsemedim."
'PES ARTIK'
Sosyal medya kullanıcıları İnce'ye tepki gösterdi:
Oy almak için bu kadar mı düştünüz!
Bu görüşmeye şaşırdık mı? Tabii ki hayııır.
Sana kendi vekilin oy vermemiş. Halk mı verecek!
Şimdiden yön değiştirmeye başladı.
Teröristlerin sözcülüğünü yapan Selo'nun ayağına gitmiş. Pes artık!
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