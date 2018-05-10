İntihar eden genç kız toprağa verildi. Cenazede gözyaşları sel olup aktı. Olay Adana'da yaşandı. Asude K. (15), bir süredir psikolojik sorunlar yaşıyordu. Bunalıma girdi. Genç kız, önceki gün ailesine, "İnşallah ölürüm, sakat kalıp size muhtaç olmam" yazılı not bıraktı. 13'üncü kattan atladı.
Beton zemine çakıldı, feci şekilde hayatını kaybetti. Cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Genç kızın, Kabasakal Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze namazına, eğitim gördüğü Hacı Hatice Turgut Anadolu Lisesi'nden arkadaşlarının yanı sıra yakınları da katıldı. Asude K. dualarla son yolculuğuna uğurlanırken uzun süre gözyaşı döken baba Halil K. ve anne Seval K. oldukları yere yığıldı. Küçük kardeşi de uzun süre sinir krizi geçirdi. Asude'nin mezarına okul arkadaşları elleriyle toprak attı.
Beton zemine çakıldı, feci şekilde hayatını kaybetti. Cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Genç kızın, Kabasakal Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze namazına, eğitim gördüğü Hacı Hatice Turgut Anadolu Lisesi'nden arkadaşlarının yanı sıra yakınları da katıldı. Asude K. dualarla son yolculuğuna uğurlanırken uzun süre gözyaşı döken baba Halil K. ve anne Seval K. oldukları yere yığıldı. Küçük kardeşi de uzun süre sinir krizi geçirdi. Asude'nin mezarına okul arkadaşları elleriyle toprak attı.
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