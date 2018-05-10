40 dakikalık kabul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi kabul etti. Görüşmeye Muharrem İnce'nin kravatsız gelmesi dikkat çekti. Saat 21.00'de planlanan görüşmeye tam vaktinde gelen İnce'ye, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay eşlik etti. İnce'yi AK Parti Genel Merkez girişinde kapıda AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı. Erdoğan ile İnce arasında basına kapalı gerçekleşen kabulde Mustafa Elitaş ve Engin Altay da yer aldı. Yaklaşık 40 dakika süren kabulün ardından kısa bir açıklama yapan Muharrem İnce, "Sayın Genel Başkan'a ve AK Parti'ye seçimde başarılar diledik. Sohbet ettik, dertleştik" diye konuştu.
GÜZEL BİR SOHBET OLDU
Mustafa Elitaş ise İnce'yi uğurladıktan sonra yaptığı açıklamada, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Grup Başkanvekili Engin Altay birlikte geldiler. Güzel bir sohbet oldu. Birbirlerine başarılar dilediler. Sohbetin genel anlamda tarzı buydu" ifadelerini kullandı. İnce'nin "Dertleştik" dediğinin hatırlatılması üzerine Elitaş, "Güzel bir sohbet oldu. İkisi de Rizeliymiş" sözlerine yer verdi.
FİDAN İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı da kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü.
HÜLLECİ CHP'LİLER DÖNÜYOR
Erken seçim kararının alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki 'hülle' buluşmasında alınan kararla, CHP'den İyi Parti'ye geçen 15 milletvekilinin bugün ya da yarın geri dönmeleri bekleniyor. CHP'nin aday adaylarının başvuru süresinin hafta başında dolmasına rağmen 15 milletvekiline, aday listelerinde yer vereceği kaydediliyor.
GÜZEL BİR SOHBET OLDU
Mustafa Elitaş ise İnce'yi uğurladıktan sonra yaptığı açıklamada, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Grup Başkanvekili Engin Altay birlikte geldiler. Güzel bir sohbet oldu. Birbirlerine başarılar dilediler. Sohbetin genel anlamda tarzı buydu" ifadelerini kullandı. İnce'nin "Dertleştik" dediğinin hatırlatılması üzerine Elitaş, "Güzel bir sohbet oldu. İkisi de Rizeliymiş" sözlerine yer verdi.
FİDAN İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı da kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü.
HÜLLECİ CHP'LİLER DÖNÜYOR
Erken seçim kararının alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki 'hülle' buluşmasında alınan kararla, CHP'den İyi Parti'ye geçen 15 milletvekilinin bugün ya da yarın geri dönmeleri bekleniyor. CHP'nin aday adaylarının başvuru süresinin hafta başında dolmasına rağmen 15 milletvekiline, aday listelerinde yer vereceği kaydediliyor.
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